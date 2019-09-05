بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

بوتين وترامب

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".

وتابع خلال اجتماع مع الشركاء الأمريكيين في أوساكا: "يمكننا التحدث عن كيفية وما يمكن حسابه، مع الأخذ في الاعتبار عدد النواقل والرؤوس الحربية، هذا سؤال خاص، وعلى أي حال، فإن روسيا مستعدة لهذا الحوار، ولإجراء هذه المناقشة.. لكن حتى الآن لم نتلق إجابة واضحة من الأمريكيين". الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة