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بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".
وتابع خلال اجتماع مع الشركاء الأمريكيين في أوساكا: "يمكننا التحدث عن كيفية وما يمكن حسابه، مع الأخذ في الاعتبار عدد النواقل والرؤوس الحربية، هذا سؤال خاص، وعلى أي حال، فإن روسيا مستعدة لهذا الحوار، ولإجراء هذه المناقشة.. لكن حتى الآن لم نتلق إجابة واضحة من الأمريكيين". الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة
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ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

واشنطن تعترف بمحاولة رشوة قبطان الناقلة الإيرانية

اعترفت واشنطن، اليوم الخميس، بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، أو ما كانت تعرف بـ"جريس 1"، مقابل توجهه بالناقلة إلى ميناء حيث يمكن احتجازها، وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "قرأنا مقال صحيفة فاينانشال تايمز، ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" كشفت، أن واشنطن عرضت أموالا على، أخيليش كومار، قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، المتهمة بنقل النفط إلى سوريا، مقابل تسليمها للولايات المتحدة.
جواد ظريف (2)

إيران عن العقوبات الجديدة: «الخزانة الأمريكية» مأمور سجن

علَق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على كيانات إيرانية، واصفا في تغريدة عبر "تويتر" وزارة الخزانة الأمريكية بـ"مأمور سجن"، معتبرًا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة ليس أكثر من مأمور سجن.. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على المقصلة".. وأعلنت واشنطن مؤخرًا فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.
جنوب-افريقيا

تهديد أمني.. جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا

أصدرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق سفارتها في نيجيريا، في أعقاب تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة بالبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي: "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقررنا أن نغلق مؤقتا"، سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس، وفقا لـ"فرانس برس". وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب، خلفت 5 قتلى قبل عودة الهدوء إليها أمس الأربعاء.
بوريس جونسون

بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.
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دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
أردوغان وبوتين 1

«سو 57».. أردوغان يلجأ لروسيا بعد الرفض الأمريكي

بعد ما أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز "إف 35"، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعرض الجوي الفضائي الدولي "ماكس-2019" في موسكو، فيما يبدو للبحث عن شريك عسكري جديد. واستغل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هذه الفرصة وعرض أحدث طائرة حربية روسية من طراز الشبح عليه، حيث تفقد الرئيسان، بحضور وزيرا دفاع البلدين، قمرة القيادة لمقاتلة من طراز "سو 57" من الجيل الخامس، أمس الثلاثاء خلال افتتاح المعرض.
صواريخ-إس-400

انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.
السيسى-وترامب (3)

ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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