إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

الحادث

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قطعت سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بحادث تصادم على الطريق المشار إليه. انتقل على الفور ضباط المباحث، وتبين قطع سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها