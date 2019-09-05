جريمة

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
الحادث
الحادث
أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قطعت سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بحادث تصادم على الطريق المشار إليه. انتقل على الفور ضباط المباحث، وتبين قطع سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها
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محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
سجن

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-متهمه

تداول فيديو جنسي..مواطن يتهم زوجته بالزنا بكفر الشيخ

تقدم رجل أربعينى مقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، ببلاغ ضد زوجته، يتهمها فيه بممارسة الزنا، عقب تداول مقطع جنسي لها برفقة صاحب محل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدته المقطع عن طريق الصدفة. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغ من "ك. م. و- 43 عامًا" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتهم فيه زوجته "م. ن - 28 عامًا" بالزنا بعد تداول مقاطع جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر يعمل صاحب محل.
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
تصادم

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
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