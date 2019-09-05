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تهديد أمني.. جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
أصدرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق سفارتها في نيجيريا، في أعقاب تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة بالبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي: "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقررنا أن نغلق مؤقتا"، سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس، وفقا لـ"فرانس برس". وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب، خلفت 5 قتلى قبل عودة الهدوء إليها أمس الأربعاء.
واندلعت أعمال العنف الإثنين الماضي، وتواصلت أول أمس الثلاثاء، في حي ألكسندرا في جوهانسبرج المتاخم لحي ساندتون المالي، أسفرت عن تدمير عشرات المحال التجارية. وبدأت أعمال الشغب عقب مقتل 3 أشخاص في حريق لم تتضح أسبابه، نشب في مبنى بوسط مدينة جوهانسبرج، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية لجنوب
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واشنطن تعترف بمحاولة رشوة قبطان الناقلة الإيرانية

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بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

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بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.
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جنوب إفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

أصدرت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد الخميس. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم، بحسب "وام الإماراتية". وأكد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن إعلان إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إليها يأتي تأكيدا لمتانة علاقات الصداقة والتعاون المشترك.
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