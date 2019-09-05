تهديد أمني.. جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

جنوب إفريقيا

أصدرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق سفارتها في نيجيريا، في أعقاب تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة بالبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي: "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقررنا أن نغلق مؤقتا"، سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس، وفقا لـ"فرانس برس". وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب، خلفت 5 قتلى قبل عودة الهدوء إليها أمس الأربعاء.

واندلعت أعمال العنف الإثنين الماضي، وتواصلت أول أمس الثلاثاء، في حي ألكسندرا في جوهانسبرج المتاخم لحي ساندتون المالي، أسفرت عن تدمير عشرات المحال التجارية. وبدأت أعمال الشغب عقب مقتل 3 أشخاص في حريق لم تتضح أسبابه، نشب في مبنى بوسط مدينة جوهانسبرج، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية لجنوب