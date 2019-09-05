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بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة

تحرير:أمينة محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
المجوهرات - صورة أرشيفية
المجوهرات - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.
وأوضح مجاهد أن من هذه المميزات البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي، كما أن المدرسة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "إيجيبت جولد" الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي
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محافظ-البحر-الأحمر-يشارك-عمال-النظافة (1)

محافظ البحر الأحمر بملابس عمال النظافة في «الملاح»

شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حملة نظافة وتجميل بمنطقة "الملاح 1"، عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتي تعد من أقدم المناطق، لتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالًا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره للاهالى بأفضل صورة. وقام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة، مرتديا الزى الخاص بعمال النظافة، لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن "العمل لا ينقص من صاحبة شيء، إنما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله".
رانيا-المشاط

عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
السيسى-و وليد جنبلاط-زعيم الحزب التقدمي-الاشتراكي-اللبناني (2)

السيسي: حريصون على أمن واستقرار لبنان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء جنبلاط، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.
الارز (1)

رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
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السيسي (4)

السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
صناعة الذهب

راتب شهري للطلاب.. شروط التقديم بمدرسة المجوهرات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤن التعليم الفنى، أن الوزارة ستبدأ مباشرة فى وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، موضحا أن هذه النوعية من المدارس التي بدأت الوزارة في تعميمها وهى التكنولوجيا التطبيقية، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.
مجوهرات (2)

إعلان موعد التقديم لمدرسة صناعة الحلي والمجوهرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بنفس أهمية تطوير التعليم العام، وهناك تركيز على منظومة المدارس التكنولوجيا وتم تطبيقها من سنة، والهدف الأساسى من هذه المدارس تغيير رؤية المجتمع وتحضير أجيال جديدة لسوق عمل واعد بشكل كبير، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، مضيفة أن المدارس التكنولوجية تركز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية.
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التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
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