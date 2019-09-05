بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة

تحرير:أمينة محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

المجوهرات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.

وأوضح مجاهد أن من هذه المميزات البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي، كما أن المدرسة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "إيجيبت جولد" الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي