بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة
تحرير:أمينة محمود
٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
المجوهرات - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.
وأوضح مجاهد أن من هذه المميزات البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي، كما أن المدرسة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "إيجيبت جولد" الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي
وأوضح مجاهد أن من هذه المميزات البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي، كما أن المدرسة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "إيجيبت جولد" الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.
وأضاف أن المنهج الدراسي المطبق يتكون من 3 محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد، مؤكدا أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلي والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.
وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منسق مشروع إصلاح التعليم، إن الطلاب سيحصلون على الرعاية الصحية، والتدريب العملي في أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية في أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بالشركة.
وأضافت عز أنه يجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2018 - 2019، بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، صورة شهادة الميلاد، شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، صورتين شخصيتين حديثتين للطالب المتقدم، طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه، صورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمهم بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور، حتى 15 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا عدا أيام الجمعة والسبت.
وأكدت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم التي تم الإعلان عنها على البوابة الرسمية للوزارة http://emis.gov.eg، إذ يجب عليهم للالتحاق بالمدرسة، أن يكونوا قد حصلوا على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018 - 2019، وأن لا يزيد عمرهم في 1 أكتوبر المقبل عن 18 عاما، وأن يكونوا لائقين من الناحية الصحية والبدنية وفقا للشروط المقررة، ذلك مع ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة، وهي كائنة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور.