ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

صورة أرشيفية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما وبندقية آلية وطبنجة و14 طلقة و3 خزائن ومبلغ مالى وهاتف محمول. كما تم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، بحوزتهما