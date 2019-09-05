رياضة

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للفيفا

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا".
وجاءت القائمة كالآتي: - حراسة المرمى: أليسون بيكر – دافيد دي خيا – إيدرسون – يان أوبلاك – تير شتيجن. - خط الدفاع: جوردي ألبا – ألكسندر أرنولد – داني ألفيش – جواو كانسيلو – داني كارفخال – جورجيو كيليني – فان دايك – دييجو جودين –
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اجيرى-والجهاز-الفنى

ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
باريس - مانشستر يونايتد‎ (3)

يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.
يواخيم-لوف

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
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محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
محمد صلاح

مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".
لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
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