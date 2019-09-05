محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للفيفا

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

محمد صلاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا".

وجاءت القائمة كالآتي: - حراسة المرمى: أليسون بيكر – دافيد دي خيا – إيدرسون – يان أوبلاك – تير شتيجن. - خط الدفاع: جوردي ألبا – ألكسندر أرنولد – داني ألفيش – جواو كانسيلو – داني كارفخال – جورجيو كيليني – فان دايك – دييجو جودين –