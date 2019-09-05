انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء. وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 8 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء،