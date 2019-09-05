كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة وتصل بها إلى مستوى 7% بحلول عام 2022، ويأتي ذلك من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات وخفض معدل التضخم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

الاقتصاد المصري

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.

الإيكونوميست: الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% قالت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، في تقرير لها، إن الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، متوقعة وصوله إلى 6% خلال العام المالي 2021- 2022. وأوضح التقرير أن النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج