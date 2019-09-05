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كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة وتصل بها إلى مستوى 7% بحلول عام 2022، ويأتي ذلك من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات وخفض معدل التضخم
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
الإيكونوميست: الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% قالت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، في تقرير لها، إن الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، متوقعة وصوله إلى 6% خلال العام المالي 2021- 2022. وأوضح التقرير أن النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
وزارة-المالية

المالية: لا تحفظات على لائحة قانون تنظيم الصحافة

أكدت وزارة المالية أنها لم تبد أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وأوضحت الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يلزم كل شخص يزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

اعتماد 250 مليون جنيه لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ إضافي (250 مليون جنيه) ضمن خطة العام المالى الحالي 2019- 2020، لتعزيز الاستثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأوضحت "السعيد" حرص الوزارة على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
الصادرات-المصريه

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2019، والتي أصدرها اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 2.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
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جمارك

طفرة بالخدمات.. خطة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لهذا من دور كبير فى إحداث إنفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوع يش نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولي وزارة المالية.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

هل تحتاج مصر إلى إصلاحات أخرى للحفاظ على معدل النمو؟

أكد تقرير صادر من معهد التمويل الدولي قوة الاقتصاد المصري ومرونته بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أن حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نموه يحتاج إلى إصلاحات إضافية، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
الاقتصاد-المصري

5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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