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«الحمل يحرق ما حوله».. كيف يعبر كل برج عن غضبه؟

ولأن الجوزاء له شخصيتان، فلن تعرف كيفية التعامل معه، حيث يمكنه قول شيء ما وقت غضبه ويفعل عكسه، وعلى الرغم من أن الجوزاء قاسٍ وقت غضبه فإنه لا يمكن استفزازه بسهولة
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
كل برج يعبر عن غضبه
كل برج يعبر عن غضبه
نحن بشر ونغضب من وقت لآخر، فالغضب مثل الفرح والحزن له أوقات معينة، حيث نخرج عن شعورنا ونحاول التعبير عما يضايقنا من خلاله. ربما تحدث أشياء قد لا تستطيع تحملها أو ذكر أحدها، كأن يكون موضوعا حساسا خاصا بك، وحينها تشعر بالجرح والأذى، فلا تجد أمامك سوى الغضب كرد فعل. وفي كثير من الأحيان قد لا يسيطر بعض الأشخاص على غضبهم، وآخرون لا يغضبون إلا بعد صبر طويل، وكل برج يعبر عن غضبه بطريقة مختلفة، وإذا كنت تعرف برجك، فعليك التأكد من طريقة تعبيرك عن غضبك للسيطرة على الأمور حسبما ذكر موقع Power of Positivity.
الحمل سريع الغضب من الأبراج النارية سريعة الغضب، حيث يمكن أن يحرق كل ما حوله، ولا تستطيع التعامل معه وقت غضبه، وكل ذلك قد ينتج من الوقوف في طريقه أو الشعور بالإحباط تجاه شخص ما، وعلى الرغم من أن الحمل يحمل صفات مميزة، ولكن جانبه الآخر مظلم ووقتها لن تسير الأمور على ما يرام.  على الرغم من أن الحمل
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«صريح وقد يسيء فهمك».. هل صداقتك مع العذراء تدوم؟

الصداقة ليست شيئا سهلا، بل تحتاج إلى اختيار الشخص الصحيح الذي يخاف عليك، يصبح سندك وقت الحاجة، ويستطيع تقديم كل ما تحتاجه في الوقت المناسب، ولأن الخلافات والشدة كالغربال، فإن هذا الصديق يظهر معدنه في تلك المواقف. إذا كنت تريد أن تصبح صديقا لبرج العذراء، فإن هذا الأمر ليس سهلا يحتاج منك معرفة شخصيته جيدا، ورؤيته للصداقة، وذلك من أجل المساعدة في دوام الصداقة قبل أن تتأذى، خاصة وأن هذا البرج يحمل صفات يتفرد بها عن باقي الأبراج، لذا تعرف على صديقك العذراء المستقلبي جيدا وفقا لما ذكره موقع Power of Positivity.
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برج العذراء الناقد للآخرين.. صديق مخلص وحبيب صبور

نظرا لأن كلمة العذراء تدل على النقاء والطهارة، فأصحاب برج العذراء يمارسون على أنفسهم ضغطا إضافيا لينظر إليهم على أنهم أنقى الأبراج، كما أن هدفهم يكمن في أن يكونوا مثاليين في كل ما يفعلونه، ويصابون بالإحباط عندما يرون أن ذلك غير ممكن. لدى هذا البرج شخصية مختلفة عن باقي الأبراج، كما يحمل سمات عديدة قد لا تجد لها مثيلا في أي برج آخر أو نسبتها طاغية فيه بالأخص، ولكن ما يجب قوله إن العذراء شخص من النادر وجوده حيث يحمل تواضعا كبيرا ويعرف كيف يكون محبوبا، لذا تعرف عليه عن قرب حسبما ذكر موقع YourTango.
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العلاقة بين الأسد والعذراء.. مباراة قوية تحتاج الصبر

عند الحديث عن الأسد والعذراء معا، هناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يُقال، فمن المعروف أن الأسد يظهر متكبرا وقاسيا في كثير من الأحيان على الرغم أن بداخله طيبة كبيرة لكنه لا يكشف عنها حتى يحظى باحترام الجميع، حسب وجهة نظره. والعذراء شخص بارد بطبعه، وبالاقتراب منه ستجده منطقيا وعقلانيا قادرا على إنجاز الأمور وحل المشكلات، وعند الجمع بين الاثنين قد تجد التوافق ضئيلا، وبهذا أنت بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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لا تطلب مئة صديق.. صديق برج العذراء يكفي!

«صريح وقد يسيء فهمك».. هل صداقتك مع العذراء تدوم؟

الصداقة ليست شيئا سهلا، بل تحتاج إلى اختيار الشخص الصحيح الذي يخاف عليك، يصبح سندك وقت الحاجة، ويستطيع تقديم كل ما تحتاجه في الوقت المناسب، ولأن الخلافات والشدة كالغربال، فإن هذا الصديق يظهر معدنه في تلك المواقف. إذا كنت تريد أن تصبح صديقا لبرج العذراء، فإن هذا الأمر ليس سهلا يحتاج منك معرفة شخصيته جيدا، ورؤيته للصداقة، وذلك من أجل المساعدة في دوام الصداقة قبل أن تتأذى، خاصة وأن هذا البرج يحمل صفات يتفرد بها عن باقي الأبراج، لذا تعرف على صديقك العذراء المستقلبي جيدا وفقا لما ذكره موقع Power of Positivity.
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الزواج حياة جديدة تحتاج إلى التفاهم والاحترام والتقدير بين الطرفين، كما أن تجاوز المشكلات وتقبل الاختلافات أمر مهم للغاية، وخلال الفترة الأخيرة ازدادت معدلات الطلاق بشكل مخيف نتيجة لأغرب الأسباب وأخرى تستحق. إذا كنت تعتقدين أن الزواج مثل القصص الخيالية أو المسلسلات التي تشاهدينها، إذن ستقعين في فخ كبير قد لا تخرجين منه، ولهذا عليك النزول إلى أرض الواقع للتفهم وفهم حياتك الجديدة، وبناء على طريقتك التي تسعد كليكما، فالمعارك الزوجية لا تنتهي لكنها تحتاج إلى نفس طويل لتهدئتها.
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برج العذراء الناقد للآخرين.. صديق مخلص وحبيب صبور

نظرا لأن كلمة العذراء تدل على النقاء والطهارة، فأصحاب برج العذراء يمارسون على أنفسهم ضغطا إضافيا لينظر إليهم على أنهم أنقى الأبراج، كما أن هدفهم يكمن في أن يكونوا مثاليين في كل ما يفعلونه، ويصابون بالإحباط عندما يرون أن ذلك غير ممكن. لدى هذا البرج شخصية مختلفة عن باقي الأبراج، كما يحمل سمات عديدة قد لا تجد لها مثيلا في أي برج آخر أو نسبتها طاغية فيه بالأخص، ولكن ما يجب قوله إن العذراء شخص من النادر وجوده حيث يحمل تواضعا كبيرا ويعرف كيف يكون محبوبا، لذا تعرف عليه عن قرب حسبما ذكر موقع YourTango.
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رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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