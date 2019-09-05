«الحمل يحرق ما حوله».. كيف يعبر كل برج عن غضبه؟

ولأن الجوزاء له شخصيتان، فلن تعرف كيفية التعامل معه، حيث يمكنه قول شيء ما وقت غضبه ويفعل عكسه، وعلى الرغم من أن الجوزاء قاسٍ وقت غضبه فإنه لا يمكن استفزازه بسهولة

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

نحن بشر ونغضب من وقت لآخر، فالغضب مثل الفرح والحزن له أوقات معينة، حيث نخرج عن شعورنا ونحاول التعبير عما يضايقنا من خلاله. ربما تحدث أشياء قد لا تستطيع تحملها أو ذكر أحدها، كأن يكون موضوعا حساسا خاصا بك، وحينها تشعر بالجرح والأذى، فلا تجد أمامك سوى الغضب كرد فعل. وفي كثير من الأحيان قد لا يسيطر بعض الأشخاص على غضبهم، وآخرون لا يغضبون إلا بعد صبر طويل، وكل برج يعبر عن غضبه بطريقة مختلفة، وإذا كنت تعرف برجك، فعليك التأكد من طريقة تعبيرك عن غضبك للسيطرة على الأمور حسبما ذكر موقع Power of Positivity.

الحمل سريع الغضب من الأبراج النارية سريعة الغضب، حيث يمكن أن يحرق كل ما حوله، ولا تستطيع التعامل معه وقت غضبه، وكل ذلك قد ينتج من الوقوف في طريقه أو الشعور بالإحباط تجاه شخص ما، وعلى الرغم من أن الحمل يحمل صفات مميزة، ولكن جانبه الآخر مظلم ووقتها لن تسير الأمور على ما يرام. على الرغم من أن الحمل

الحمل سريع الغضب



من الأبراج النارية سريعة الغضب، حيث يمكن أن يحرق كل ما حوله، ولا تستطيع التعامل معه وقت غضبه، وكل ذلك قد ينتج من الوقوف في طريقه أو الشعور بالإحباط تجاه شخص ما، وعلى الرغم من أن الحمل يحمل صفات مميزة، ولكن جانبه الآخر مظلم ووقتها لن تسير الأمور على ما يرام.

على الرغم من أن الحمل لا يستطيع استفزاز من حوله، فإنه يسهل استفزازه، وبسبب طبعه العنيد، فإن هذا يولد داخله بركانا لا يهدأ إلا عند إخراج ما بداخله.

الثور أكثر عدوانية



على الرغم من أنه لا يغضب بسهولة فإنه يصبح كالمجنون خلال تلك اللحظة، سترى شخصا أكثر عدوانية، وعندما يؤذيه شخص ما لا يعترف بما حدث له، ولهذا فإن خلف الغضب الظاهر جرحا كبيرا أو أذى لا يفصح عنه.

عندما يغضب الثور، فمن الأفضل تركه وعدم مجادلته وقتها، وبعدما يهدأ فيمكنك عتابه ومحاولة حل مشكلته الكامنة وراء ما حدث له.

وعليك معرفة أن الثور لن يتحدث إلا عندما يكون مستعدا، وفي تلك الحالة عليك سماعه جيدا، ومن المهم معرفة أنه لا يسامح ولا ينسى حيث يحمل ضغينة للذي أذاه.

الجوزاء يصبح كالمجنون



ولأن الجوزاء له شخصيتان، فلن تعرف كيفية التعامل معه، حيث يمكنه قول شيء ما وقت غضبه ويفعل عكسه، ورغم أن الجوزاء قاس وقت غضبه فإنه لا يمكن استفزازه بسهولة، ولهذا حاول تجنب أي شيء يشعره بالجنون ويسبب غضبه، حيث لا يحب أن يخبره أحد بما عليه فعله ويكره من يتحكم فيه.

السرطان يخفي مشاعره



للسرطان طبيعة لطيفة وعاطفية، ورغم ذلك فإنه يشعر في كثير من الأحيان بعدم التقدير والاستحسان، وإذا أظهر السرطان الجانب السيئ فلا تتوقع استجابة منه، حيث يصبح أكثر عدوانية ويصبح كالمجنون ولكن بسهولة، ففي البداية يخفي مشاعر الغضب ثم ينفجر فجأة على أتفه سبب.

الأسد لا يسيطر على غضبه



حينما يغضب الأسد سيظهر ذلك على الفور، فلا يستطيع السيطرة على مشاعره الكامنة داخله، كما أن مزاجه كالطفل، لذا فإن تصرفاته في تلك اللحظة غير ناضجة، وقد يرمي كلمات قاسية، ولكن بعد دقائق معدودة سيهدأ.

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برج العذراء الأقل غضبا



العذراء من أكثر الأبراج التي يمكنها أن تظل باردة، كما أنه يستغرق وقتا طويلا حتى يظهر مشاعره السلبية، لذلك لا تتوقع منه أن يخبرك إذا ما أغضبته، فمن المحتمل أن يحتفظ بتلك المشاعر لنفسه، ولا يسامحك أبدا.

الميزان يستطيع السيطرة



يعرف الميزان أن يسيطر على غضبه بأي ثمن، حيث يستمتع بالحفاظ عل توازنه في حياته وعلاقته، وذلك لأنه يعرف أن الغضب لا يلائم أهدافه في الحياة، ومن أجل تجنب الصراع فإنه يفضل إبقاء كل شيء في الداخل حتى وإن كان منزعجا كثيرا.

بدلا من المواجهة يفضل الميزان الهروب، وعلى الرغم من أنه حساس، فغالبا ما يتغاضى عما يزعجه ويرميه وراء ظهره، ولكن إذا تم استفزازه لأقصى حد إذن قد يرمي كلمات قاسية.

العقرب يكشف عن غضبه من لغة الجسد

إذا أغضبت العقرب، فراقب لغة الجسد قبل أي شيء آخر، فهو لن يخبرك أنه مستاء، لأنه صعب عليه الاعتراف بمشاعره، ولكن عيونه وتعبيرات وجهه تكشف كل شيء.

العقرب يحب الانتقام كثيرا، وإذا ألحقت الأذى به سيتآمر ضدك حتى وإن كنت شخصا قريبا منه، وفي حالة ظهور غضبه فاترك مساحة له لإخراج ما بداخله.

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القوس لا يسامح بسهولة



القوس لا يسامح بسهولة ويغضب كثيرا، وفي حالة شعوره بالمشاعر السلبية بشكل كبير لن يعطيك فرصة للتحدث، ولهذا سيكون عليك الابتعاد حتى يهدأ قبل أن يفجر القنبلة فيك.

الجدي يستبدل بالغضب السلام



الجدي لا يغضب كثيرًا في العادة، حيث يحافظ على السلام والهدوء بدلا من إضاعة طاقته على الغضب، ولكن في حالة ظهور غضبهم الشديد فمن الأفضل عدم الجدال معه كثيرا وقتها، فهو لا يغضب بسهولة إلا بعد أن تتراكم الأحزان والمواقف السلبية بداخله، وفي تلك اللحظة لن يسامح الكثير من الأشخاص.

الدلو يهرب بعيدا



يحب الدلو النقاش والمحادثة، لكنه لا يتحمل الحجج، وبالتالي قد يغضب، ووقتها لا تتوقع منه الالتفات لك، ففي تلك الحالة يذهب إلى مكان يحتوي على الخضرة أو البحر أو يمشي طويلا حتى يفرغ مشاعره الغاضبة، في الوقت الذي يحاول فيه التعامل مع الموقف بكل براعة ودقة دون إظهار مشاعره للآخرين.

الحوت يتجنبك على الفور



من الأبراج المائية، فهو لديه عواطف عميقة، ولكنه يميل إلى الغضب بعض الشيء، ووقتها لن يخبرك، بل يتجنبك على الفور، ولا يحب الجدال وقتها.