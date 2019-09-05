رياضة

المدير الفني لكوستاريكا: شعرت بالملل فتركت المنتخب

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
جوستافو ماتوساس
جوستافو ماتوساس
تقدم المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي، جوستافو ماتوساس، باستقالته فجر الأربعاء، بعد أقل من عام من توليه المسؤولية، وألقى باللوم على الفترات الطويلة بين المباريات، وقال ماتوساس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفجر، إنه تولي المهمة في أكتوبر 2018 لكنه لم يجد الأسباب التي تجعله يُكمل مشواره مع الفريق، وتابع: «لم أكن أعرف أن العمل كمدير فني لمنتخب وطني ممل.. توقعت أنها فرصة للذهاب إلى فريق حيث لدي توقعات، وفوق كل شيء، من الصعب إدارة منتخب عندما لا يكون لديك لاعب بشكل يومي».
وتابع المدرب البالغ 52 عامًا: «أدرب اللاعبين أسبوعا واحدا كل شهرين.. اعتقدت أن ذلك لن يكون صعبا للغاية، ولكني أشعر أنني أفتقد العمل اليومي»، موضحًا: «لا أشعر بالإنتاجية، ليس لدي هذا اليوم الروتيني اليومي، لذا انتهى بي الأمر بمشاهدة الأفلام والألعاب، لا أحب ذلك، هذا ليس ما أحبه». وسبق
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