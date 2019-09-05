حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

صورة أرشيفية

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة مركز وادى النطرون والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وبتقنين الإجراءات، وعقب استئذان النيابة