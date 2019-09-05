جريمة

تداول فيديو جنسي..مواطن يتهم زوجته بالزنا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدم رجل أربعينى مقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، ببلاغ ضد زوجته، يتهمها فيه بممارسة الزنا، عقب تداول مقطع جنسي لها برفقة صاحب محل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدته المقطع عن طريق الصدفة. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغ من "ك. م. و- 43 عامًا" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتهم فيه زوجته "م. ن - 28 عامًا" بالزنا بعد تداول مقاطع جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر يعمل صاحب محل.
على الفور أمرت النيابة العامة بكفرالشيخ، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بضبط المشكو في حقه ومواجهته بالبلاغ المقدم ضده، والذي يتهم الزوح صاحب المحل بممارسة الزنا مع زوجته أنكر الفيديو وأن يكون هو الشخص الموجود بالفيديو. وبالعرض على النيابة أمرت بعمل تحريات المباحث لبيان ما إذا كانت
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محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
سجن

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حشيش

حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.
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مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
محكمة-ارشفية

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
جثة

الزوجة والعشيق السر.. كشف لغز العثور على مواطن مقتولا بكفر الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف لغز مصرع شخص بعزبة خميس حرقاً بالنيران. تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًاً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًاً من مأمور مركز بيلا بنشوب حريق في منزل بعزبة خميس التابعة لمركز بيلا، أسفر عن مصرع "ص.إ.ع" 45 سنة، وعللت زوجته بنشوب حريق بسبب ماس كهربائي، أدى لإشعال النيران بالمنزل.
محكمة-ارشفية

إحالة «المستشار المزيف» بالسويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي بألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.
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