تداول فيديو جنسي..مواطن يتهم زوجته بالزنا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

صورة أرشيفية

تقدم رجل أربعينى مقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، ببلاغ ضد زوجته، يتهمها فيه بممارسة الزنا، عقب تداول مقطع جنسي لها برفقة صاحب محل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدته المقطع عن طريق الصدفة. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغ من "ك. م. و- 43 عامًا" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتهم فيه زوجته "م. ن - 28 عامًا" بالزنا بعد تداول مقاطع جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر يعمل صاحب محل.

على الفور أمرت النيابة العامة بكفرالشيخ، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بضبط المشكو في حقه ومواجهته بالبلاغ المقدم ضده، والذي يتهم الزوح صاحب المحل بممارسة الزنا مع زوجته أنكر الفيديو وأن يكون هو الشخص الموجود بالفيديو. وبالعرض على النيابة أمرت بعمل تحريات المباحث لبيان ما إذا كانت