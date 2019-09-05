فاينانشال تايمز: أمريكا حاولت شراء قبطان ناقلة إيران

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

جريس 1

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن عرض قامت به الولايات المتحدة على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" "جريس 1" سابقا، تسليم الناقلة وإعطاؤه مكافأة على هذا. ودعا المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، قبطان الناقلة، أكيليش كومار، لتسليم السفينة إلى دولة تصادرها نيابة عن الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة. في الوقت نفسه، وعدت إدارة البيت الأبيض القبطان بعدة ملايين من الدولارات، وهو ما لم ينفه أي جانب، أو يُعلق عليه.

واحتجزت سلطات جبل طارق البريطانية الناقلة الإيرانية جريس 1، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو، للاشتباه في أنها سلمت النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تضم السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا. وتم إطلاق سراح السفينة في 15 أغسطس، لكن