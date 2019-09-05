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فاينانشال تايمز: أمريكا حاولت شراء قبطان ناقلة إيران

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
جريس 1
جريس 1
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن عرض قامت به الولايات المتحدة على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" "جريس 1" سابقا، تسليم الناقلة وإعطاؤه مكافأة على هذا. ودعا المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، قبطان الناقلة، أكيليش كومار، لتسليم السفينة إلى دولة تصادرها نيابة عن الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة. في الوقت نفسه، وعدت إدارة البيت الأبيض القبطان بعدة ملايين من الدولارات، وهو ما لم ينفه أي جانب، أو يُعلق عليه.
واحتجزت سلطات جبل طارق البريطانية الناقلة الإيرانية جريس 1، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو، للاشتباه في أنها سلمت النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تضم السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا. وتم إطلاق سراح السفينة في 15 أغسطس، لكن
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مادورو

ماستركارد تعاقب فنزويلا وتوقف خدماتها للعسكريين

في إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدمااتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل. وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
فيسبوك

مخابرات أمريكا تبحث أمن انتخابات 2020 مع فيسبوك

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2020، بدأت وكالات المخابرات المركزية، عقد مباحثات مع شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، بشأن الاستراتيجيات الأمنية. ووفقا لـ"بلومبرج"، "التقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك بمينلو بارك". وقال ناثانيل جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني بـ"فيسبوك": "نعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020".
جدار-المكسيك (2)

خطط البنتاجون تواجه شبح الانهيار بسبب جدار المكسيك

أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عن تحويلها 3.6 مليار دولار من أموال البناء العسكري للمساعدة في تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الغضب في الحزبين، والذين شعروا بتأثر شديد بهذا القرار، وبالأخص في سلطاتهم العامة كمشرعين. ويرى المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ أن تلك النفقات قد تؤثر على العديد من المشروعات التي يشرف عليها الجيش الأمريكي في الداخل والخارج على حد سواء، الأمر الذي قد يكون سببًا في توقف بعض الخطط بشكل عام في المستقبل.
براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
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ماكرون

مخاوف من انتهاك نووي إيراني يضر مساعي فرنسا

في ظل الجهود التي تقوم بها فرنسا لتهدئة الأوضاع بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي، إلا أن هناك مخاوف في الإليزيه من حدوث انتهاكات قد تضر بمساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاتفاق إلى مساره، وتجنيب طهران خسائر فادحة جراء العقوبات الأمريكية، وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "على إيران تجنب إرسال إشارة سيئة تضرّ بجهودنا"، موضحة أن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، وأشارت إلى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية.
سقوط ايران 2

رويترز: إيران تقلص التزاماتها النووية ردا على عقوبات أمريكا

ذكرت قناة تلفزيون العالم الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب "رويترز". يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.
محمد-جواد-ظريف

إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".
ناقلة نفط - أرشيفية

دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

تعطلت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت اليوم أن وضعها آمن وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الإصلاحات جارية، وأوضح أكبر جابال أميلي المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية الحكومية، أن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير"، وفقا لسكاي نيوز، التي أشارت إلى أنه رغم امتلاك إيران لأسطول كبير من الناقلات على مستوى العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.
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