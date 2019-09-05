سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «تيسير عمران عبداللطيف» 35 عامًا، يتهم فيه المدعو «السيد.إ.م» 46 عامًا، صاحب شركة سفريات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بالنصب عليه في 35 ألف جنيه، أخذهم منه لتسفيره للعمل بدولة الإمارات