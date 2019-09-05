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إيران عن العقوبات الجديدة: «الخزانة الأمريكية» مأمور سجن

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
علَق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على كيانات إيرانية، واصفا في تغريدة عبر "تويتر" وزارة الخزانة الأمريكية بـ"مأمور سجن"، معتبرًا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة ليس أكثر من مأمور سجن.. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على المقصلة".. وأعلنت واشنطن مؤخرًا فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.
وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات على إيران، ضمن جهود واشنطن الرامية لتضييق الخناق عليها بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، خاصة بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 بذريعة أنه أصبح غير كاف، لأنه لا يقيد تطوير إيران للصواريخ. كان الاتحاد الأوروبي، دعا أمس،
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ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

واشنطن تعترف بمحاولة رشوة قبطان الناقلة الإيرانية

اعترفت واشنطن، اليوم الخميس، بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، أو ما كانت تعرف بـ"جريس 1"، مقابل توجهه بالناقلة إلى ميناء حيث يمكن احتجازها، وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "قرأنا مقال صحيفة فاينانشال تايمز، ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" كشفت، أن واشنطن عرضت أموالا على، أخيليش كومار، قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، المتهمة بنقل النفط إلى سوريا، مقابل تسليمها للولايات المتحدة.
جنوب-افريقيا

تهديد أمني.. جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا

أصدرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق سفارتها في نيجيريا، في أعقاب تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة بالبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي: "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقررنا أن نغلق مؤقتا"، سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس، وفقا لـ"فرانس برس". وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب، خلفت 5 قتلى قبل عودة الهدوء إليها أمس الأربعاء.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".
بوريس جونسون

بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.
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ماكرون

مخاوف من انتهاك نووي إيراني يضر مساعي فرنسا

في ظل الجهود التي تقوم بها فرنسا لتهدئة الأوضاع بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي، إلا أن هناك مخاوف في الإليزيه من حدوث انتهاكات قد تضر بمساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاتفاق إلى مساره، وتجنيب طهران خسائر فادحة جراء العقوبات الأمريكية، وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "على إيران تجنب إرسال إشارة سيئة تضرّ بجهودنا"، موضحة أن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، وأشارت إلى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
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