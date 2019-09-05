إيران عن العقوبات الجديدة: «الخزانة الأمريكية» مأمور سجن

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

محمد جواد ظريف

علَق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على كيانات إيرانية، واصفا في تغريدة عبر "تويتر" وزارة الخزانة الأمريكية بـ"مأمور سجن"، معتبرًا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة ليس أكثر من مأمور سجن.. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على المقصلة".. وأعلنت واشنطن مؤخرًا فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.

وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات على إيران، ضمن جهود واشنطن الرامية لتضييق الخناق عليها بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، خاصة بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 بذريعة أنه أصبح غير كاف، لأنه لا يقيد تطوير إيران للصواريخ. كان الاتحاد الأوروبي، دعا أمس،