وثائق الحرب العالمية الثانية.. بي بي سي لعبت أدوارا سرية

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

مذيع بي بي سي - أرشيفية

لا تزال الحرب العالمية الثانية، تخبئ أسرارا وحكايات، بعضها سيظل غامضا مدفونا مع السنين، وأخرى ستقرر الخروج من سجلات التاريخ لتكشف عن نفسها، مثل الوثائق التي أفرجت عنها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مؤخرا، والتي رفعت الستار عن دورا لعبته المؤسسة الإعلامية الشهيرة، خلال فترة الحرب، وكان عبارة عن أنشطة سرية، تضمنت بثّ رسائل مشفرة إلى مجموعات مقاومة أوروبية، إذ نشرت مجلة "بي بي سي هيستوري" وثائق وحوارات تضمنت خططا لإذاعة نسخة مسجلة من دقات ساعة "بيج بين" حال وقوع هجوم، بضمان ألا يعلم الألمان بأن طائراتهم تحلق في سماء وِستمنستر.

وأذاع معدّو برامج "بي بي سي"، وقتها، مقطوعات موسيقية للتواصل مع المقاتلين البولنديين، ومدهم وقتها أحد ممثلي الحكومة تحت الاسم الحركي "بيتر بيتركين"، بقطعة خاصة لإذاعتها عقب خدمة الأخبار البولندية. يقول المؤرخ ديفيد هندي: "كانت مُدَد النشرات الإخبارية الموجهة لبولندا تُقصَّر بنحو دقيقة أو ما إلى ذلك،