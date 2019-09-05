وثائق الحرب العالمية الثانية.. بي بي سي لعبت أدوارا سرية

لا تزال الحرب العالمية الثانية، تخبئ أسرارا وحكايات، بعضها سيظل غامضا مدفونا مع السنين، وأخرى ستقرر الخروج من سجلات التاريخ لتكشف عن نفسها، مثل الوثائق التي أفرجت عنها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مؤخرا، والتي رفعت الستار عن دورا لعبته المؤسسة الإعلامية الشهيرة، خلال فترة الحرب، وكان عبارة عن أنشطة سرية، تضمنت بثّ رسائل مشفرة إلى مجموعات مقاومة أوروبية، إذ نشرت مجلة "بي بي سي هيستوري" وثائق وحوارات تضمنت خططا لإذاعة نسخة مسجلة من دقات ساعة "بيج بين" حال وقوع هجوم، بضمان ألا يعلم الألمان بأن طائراتهم تحلق في سماء وِستمنستر.
وأذاع معدّو برامج "بي بي سي"، وقتها، مقطوعات موسيقية للتواصل مع المقاتلين البولنديين، ومدهم وقتها أحد ممثلي الحكومة تحت الاسم الحركي "بيتر بيتركين"، بقطعة خاصة لإذاعتها عقب خدمة الأخبار البولندية.
يقول المؤرخ ديفيد هندي: "كانت مُدَد النشرات الإخبارية الموجهة لبولندا تُقصَّر بنحو دقيقة أو ما إلى ذلك،
وأذاع معدّو برامج "بي بي سي"، وقتها، مقطوعات موسيقية للتواصل مع المقاتلين البولنديين، ومدهم وقتها أحد ممثلي الحكومة تحت الاسم الحركي "بيتر بيتركين"، بقطعة خاصة لإذاعتها عقب خدمة الأخبار البولندية.
يقول المؤرخ ديفيد هندي: "كانت مُدَد النشرات الإخبارية الموجهة لبولندا تُقصَّر بنحو دقيقة أو ما إلى ذلك، ثم يقوم مراسل سري من حكومة المنفى البولندية بعمل تسجيل للإذاعة".
وكُلف أليك ساذرلاند، بالإشراف على استخدام الموسيقى في نهاية نشرات الأخبار، ويشير إلى إن مهمته كانت التأكد من بث مواد بعينها، حتى ولو لم تكن حالة أسطواناتها جيدة، موضحا أن "نشر مادة مكان أخرى كان يمكن أن يعني أن هدفا مخطئا قد يُنسَف في بولندا".
وكانت الرسائل المشفرة إلى المقاومة الفرنسية في نشرات الأخبار أقل غموضا وأقل عددا في العبارات وكانت تُدرَج في النصوص المكتوبة للبرامج أو في نشرات الأخبار الأجنبية.
وفي ليلة الخامس من يونيو 1944 عشية يوم إنزال نورماندي -أكبر اجتياح بحري في التاريخ-، أذيعت عبارة "دلِّلْني على مَهَلٍ" وكانت إشارة على أن الاجتياح قد بدأ.
وكانت أجهزة إرسال بي بي سي اللاسلكية في قصر ألكساندرا شمالي لندن تستخدم من قِبل سلاح الجو الملكي للتشويش على سلاح الجو الألماني حتى يخطئ أهدافه.
واحتوت الوثائق على الكثير من المواد الأخرى وبينها العديد من شهود العيان يصفون كيف كانت الغارات على مبنى الإذاعة عام 1940، وقارئ نشرة الأخبار جون سنيج يصف الساعات التي سبقت إذاعته خبر عمليات إنزال نورماندي وكيف كان تحت الحراسة المسلحة للحيلولة دون تسرب الأخبار.