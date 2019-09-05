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وثائق الحرب العالمية الثانية.. بي بي سي لعبت أدوارا سرية

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
مذيع بي بي سي - أرشيفية
مذيع بي بي سي - أرشيفية
لا تزال الحرب العالمية الثانية، تخبئ أسرارا وحكايات، بعضها سيظل غامضا مدفونا مع السنين، وأخرى ستقرر الخروج من سجلات التاريخ لتكشف عن نفسها، مثل الوثائق التي أفرجت عنها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مؤخرا، والتي رفعت الستار عن دورا لعبته المؤسسة الإعلامية الشهيرة، خلال فترة الحرب، وكان عبارة عن أنشطة سرية، تضمنت بثّ رسائل مشفرة إلى مجموعات مقاومة أوروبية، إذ نشرت مجلة "بي بي سي هيستوري" وثائق وحوارات تضمنت خططا لإذاعة نسخة مسجلة من دقات ساعة "بيج بين" حال وقوع هجوم، بضمان ألا يعلم الألمان بأن طائراتهم تحلق في سماء وِستمنستر.
وأذاع معدّو برامج "بي بي سي"، وقتها، مقطوعات موسيقية للتواصل مع المقاتلين البولنديين، ومدهم وقتها أحد ممثلي الحكومة تحت الاسم الحركي "بيتر بيتركين"، بقطعة خاصة لإذاعتها عقب خدمة الأخبار البولندية. يقول المؤرخ ديفيد هندي: "كانت مُدَد النشرات الإخبارية الموجهة لبولندا تُقصَّر بنحو دقيقة أو ما إلى ذلك،
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ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

واشنطن تعترف بمحاولة رشوة قبطان الناقلة الإيرانية

اعترفت واشنطن، اليوم الخميس، بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، أو ما كانت تعرف بـ"جريس 1"، مقابل توجهه بالناقلة إلى ميناء حيث يمكن احتجازها، وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "قرأنا مقال صحيفة فاينانشال تايمز، ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" كشفت، أن واشنطن عرضت أموالا على، أخيليش كومار، قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، المتهمة بنقل النفط إلى سوريا، مقابل تسليمها للولايات المتحدة.
جواد ظريف (2)

إيران عن العقوبات الجديدة: «الخزانة الأمريكية» مأمور سجن

علَق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على كيانات إيرانية، واصفا في تغريدة عبر "تويتر" وزارة الخزانة الأمريكية بـ"مأمور سجن"، معتبرًا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة ليس أكثر من مأمور سجن.. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على المقصلة".. وأعلنت واشنطن مؤخرًا فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.
جنوب-افريقيا

تهديد أمني.. جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا

أصدرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق سفارتها في نيجيريا، في أعقاب تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة بالبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي: "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقررنا أن نغلق مؤقتا"، سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس، وفقا لـ"فرانس برس". وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب، خلفت 5 قتلى قبل عودة الهدوء إليها أمس الأربعاء.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".
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سجن-صيني

الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".
المطرقة-الصفراء

تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
الارهابى-جاك

أزمة بين بريطانيا وكندا بعد إسقاط الجنسية عن «داعشي»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك". ووفقًا لتقارير محلية فقد أثارت الخطوة البريطانية خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري. صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن ليتس البالغ من العمر 24 عامًا، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه عدو لبريطانيا بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
بوريس-جونسون

شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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