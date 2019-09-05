ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.

بتشكيل فريق من البحث الجنائي والأموال العام، تبين أن المتهم يدعى "محمد. أ . أ - 35 عامًا"، وكيل مكتب بريد قرية كفر الأبحر، ومقيم بمركز أجا، تلاعب في حساب بريدي خاص بالسيدة "محفوظة . ي . ا - 35 عامًا"، ربة منزل، وتزوير توقيعها على إيصالات سحب وكتابة رقم قومي غير صحيح لها والاستيلاء على مبلغ 305 آلاف