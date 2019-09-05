جريمة

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
بتشكيل فريق من البحث الجنائي والأموال العام، تبين أن المتهم يدعى "محمد. أ . أ - 35 عامًا"، وكيل مكتب بريد قرية كفر الأبحر، ومقيم بمركز أجا، تلاعب في حساب بريدي خاص بالسيدة "محفوظة . ي . ا - 35 عامًا"، ربة منزل، وتزوير توقيعها على إيصالات سحب وكتابة رقم قومي غير صحيح لها والاستيلاء على مبلغ 305 آلاف
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محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-متهمه

تداول فيديو جنسي..مواطن يتهم زوجته بالزنا بكفر الشيخ

تقدم رجل أربعينى مقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، ببلاغ ضد زوجته، يتهمها فيه بممارسة الزنا، عقب تداول مقطع جنسي لها برفقة صاحب محل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدته المقطع عن طريق الصدفة. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغ من "ك. م. و- 43 عامًا" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتهم فيه زوجته "م. ن - 28 عامًا" بالزنا بعد تداول مقاطع جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر يعمل صاحب محل.
حشيش

حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.
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مستشفى علاج سرطان الاطفال بالاسكندرية (1)

مورد أسطوانات أكسجين مخالفة يتاجر بآلام المرضى

الثروة على طريق ممهد بآلام المرضى.. تلخص هذه الكلمات ما عمد إليه صاحب شركة توريدات، فقد إنسانيته قبل رجولته، راح يبحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة وثراء فاحش تزداد معه أرصدته البنكية، سلم عقله إلى وساس الشيطان التي جاءت على حساب صحة المرضى غير عابئ بمصير مشؤوم سيلقاه حتما، أبرم صفقات مشبوهة مع مسئولى بعض المستشفيات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ونص الاتفاق على توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير أملا في جني المال إلا أن مباحث الأموال كان لها رأي آخر.
كلبش

«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
حريق خط غاز

اشتعال حريق هائل في خط غاز بالدقهلية (صور)

اندلعت نيران هائلة في أرض زراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب تسريب بخط الغاز بالقرية والمار بالأرض، حيث التهمت المزروعات، وجار السيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز عقب غلقه نهائيا للسيطرة على النيران. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة إلى مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في القرية، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
جثة (3)

سر انتحار طالب حقوق بملاءة سرير داخل مصحة بالدقهلية

ضاقت به الأرض بما رحبت، لم يعد يقوى على التخلص من حالة الاكتئاب التي أضحى أسيرها، استسلم إلى وساوس الشيطان وقرر كتابة الفصل الأخير من حياته منتحرا، طالب بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، أقدم على التخلص من حياته شنقا بملاءة سرير داخل مستشفى نفسي خاص بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على أثر إصابته بمرض نفسي سبب له نوبة اكتئاب. البداية تعود إلى تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوجود حالة انتحار داخل مستشفى خاص.
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