ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ال. م" 32 عامًا، عامل، أنه حال وجود المجني عليه "أ. ح. ال" 5 سنوات نجل زوجته، قام بحرق الطفل بعقب سيجارة ثم تعدى عليه بالضرب بعنف في الوجه والبطن والرأس بيده، مما تسبب له في نزيف بالمخ وفقدان للوعي وإصابته بجرح قطعي بالشفة