جريمة

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ال. م" 32 عامًا، عامل، أنه حال وجود المجني عليه "أ. ح. ال" 5 سنوات نجل زوجته، قام بحرق الطفل بعقب سيجارة ثم تعدى عليه بالضرب بعنف في الوجه والبطن والرأس بيده، مما تسبب له في نزيف بالمخ وفقدان للوعي وإصابته بجرح قطعي بالشفة
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سجن

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-متهمه

تداول فيديو جنسي..مواطن يتهم زوجته بالزنا بكفر الشيخ

تقدم رجل أربعينى مقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، ببلاغ ضد زوجته، يتهمها فيه بممارسة الزنا، عقب تداول مقطع جنسي لها برفقة صاحب محل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدته المقطع عن طريق الصدفة. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغ من "ك. م. و- 43 عامًا" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتهم فيه زوجته "م. ن - 28 عامًا" بالزنا بعد تداول مقاطع جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر يعمل صاحب محل.
حشيش

حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.
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سجن

ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.
محكمة-ارشفية

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
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