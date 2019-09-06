صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

المشروم قادر على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا

أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات فقلّت لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 17%
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
المشروم يقلل سرطان البروستاتا
المشروم يقلل سرطان البروستاتا
المشروم من الأطعمة اللذيذة التي يمكن طهيها بعدة طرق، وأفادت الأبحاث أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس، وأبرز الباحثون اليابانيون قوة المشروم في مكافحة السرطان. في حين أن الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات أوضحت أن المشروم يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا. ودرس الباحثون آلاف الحالات من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات في الأسبوع فقلت لديهم مخاطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 17%. كان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وأكثر، وفي الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة
اقرأ المزيد
الاهتمام-بنظافة-الأطفال

استعدي للمدارس بـ 10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض

مع اقتراب دخول المدارس تبدأ مخاوف الأمهات والبحث عن طرق حماية الأطفال من الأمراض المعدية التي تنتشر في الفصول الدراسية، خاصة في فصل الشتاء وانتشار البرد وأمراض الإنفلونزا، لا يقتصر الأمر على غسل اليدين والاهتمام بالأدوات الشخصية الخاصة بالطفل، فهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها لحماية الطفل من الأمراض في المدرسة. في التقرير التالي نساعد كل أم للتعرف على كيفية حماية الطفل من الجراثيم الموجودة بالمدرسة والأمراض المعدية التي تنتقل إليه من زملائه.
الإفراط في-تناول-الفواكه

الإسهال والانتفاخ.. 4 أضرار للإفراط في تناول الفواكه

ينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، مشددين على أن أي نظام غذائي صحي يجب أن تكون الفواكه جزءًا لا يتجزأ منه، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الماء والمعادن والفيتامينات المهمة؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال مصدر أساسي لفيتامين C، كما أن الموز خيار مثالي للحصول على البوتاسيوم، بجانب الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ولكن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتمثلة في الانتفاخ أو الإسهال بشكل مستمر. وذلك نقلًا عن "lilynicholsrdn".
العناية-بالبشرة

يعالج الاكتئاب وتساقط الشعر.. 8 فوائد لقرع العسل

قرع العسل من الأطعمة المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، فهو يحمي من السرطان ويساعد في الشعور بالشبع، لذلك يمكن استخدامه في حالات إنقاص الوزن، كما أنه مفيد للبشرة ويحتوي على معادن هامة وفيتامينات تحمي من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد، وغني أيضًا بمجموعة فيتامين هامة تزيد من قوة الشعر وتمنحه لمعانا، وتحميه من التساقط، كما يعمل على تحسين المزاج، وهو ما يساعد فى علاج الاكتئاب.. في التقرير التالي نساعدك التعرف على فوائد قرع العسل الصحية، وأيضًا فوائده للشعر والبشرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مرض السكر

8 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري قد تتجاهلها

يمكن أن يرسل جسمك تحذيرات لمرض السكري دون أن تدرك، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن شخصا من بين كل 3 أشخاص مصاب بهذا المرض بالفعل ولا يدرك ذلك. الكثير من الأشخاص غير مدركين للأعراض أو يختارون تجاهلها، معتبرين أنها مشاكل صحية بسيطة حتى يصل الأمر إلى شهور وحتى سنوات، ولكن عندما يتم التشخيص المبكر والعلاج يتجنب هؤلاء الأشخاص المضاعفات الصحية وحتى الموت المبكر. أول شيء يجب أن تعرفه هو أن علامات وأعراض ما قبل السكري ومرض السكري هي نفسها لكل من البالغين والأطفال، كما يجب فهم الاختلافات بين النوع الأول والثاني.
تدخين السجائر الإلكترونية

إصابات رئوية غامضة بين المراهقين.. هل السجائر السبب؟

رغم التحذيرات الشديدة من السجائر الإلكترونية، انتقل عدد كبير من الشباب والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأمراض الرئة الغامضة في 14 ولاية، وبناء على ذلك يحقق مسؤولو الصحة في هذا الأمر خاصة أن السلطات الطبية أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى سيتماثلون للشفاء الكامل. تشمل الأعراض صعوبة وضيقا في التنفس أو ألما في الصدر قبل دخول المستشفى، كما قال مسؤولو الصحة إن المرضى أبلغوا عن الحمى والسعال والقيء والإسهال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
كيتو-دايت

دراسة: حمية الكيتو بديل لأدوية الصداع النصفي

تحدث عدد لا يحصى من المشاهير عن حبهم لحمية الكيتو التي تبقيهم متألقين على السجادة الحمراء، ولكن خطة تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات، التي يفضلها خبير الصحة "جوينيث بالترو"، قد تمنع الصداع النصفي. حلل العلماء في إيطاليا 35 من أصحاب الوزن الزائد الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث جرب المشاركون نظامين غذائيين منخفضي السعرات، أحدهما كان حمية الكيتو، وعلى مدار شهر واحد، تسبب نظام كيتو الغذائي في تقليل الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني.
غسل-الاسنان

صحة أسنانك تنعكس على وجهك.. كيف تحافظ عليهما؟

العناية بالوجه والأسنان مترابطة، فهذان الجزءان مكشوفان ولافتان للغاية، وغالبًا ما يُقال إن سر البشرة المتوهجة يكمُن في نظام عناية جيد، واتباع نظام غذائي صحي للغاية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وطبيب الأسنان التجميلي كشف كيف يمكن لحالة كل من أسنانك ولثتك أن يكون لها تأثير كبير فى صحتك العامة وصحتك الجلدية، حيث شاركت جريس جور فيرشينينا، من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، أخطاء نظافة الفم الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، والتي يمكن أن تسبب الفوضى فى الجلد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org