المشروم قادر على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا

أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات فقلّت لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 17%

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المشروم يقلل سرطان البروستاتا

المشروم من الأطعمة اللذيذة التي يمكن طهيها بعدة طرق، وأفادت الأبحاث أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس، وأبرز الباحثون اليابانيون قوة المشروم في مكافحة السرطان. في حين أن الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات أوضحت أن المشروم يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا. ودرس الباحثون آلاف الحالات من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات في الأسبوع فقلت لديهم مخاطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 17%. كان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وأكثر، وفي الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة