المشروم قادر على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا

أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات فقلّت لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 17%
المشروم من الأطعمة اللذيذة التي يمكن طهيها بعدة طرق، وأفادت الأبحاث أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس، وأبرز الباحثون اليابانيون قوة المشروم في مكافحة السرطان.
في حين أن الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات أوضحت أن المشروم يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا.
ودرس الباحثون آلاف الحالات من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات في الأسبوع فقلت لديهم مخاطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 17%.
كان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وأكثر، وفي الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة
أوضح الباحثون أن تناول المشروم مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، أما الذين تناولوه 3 مرات في الأسبوع فقلت لديهم مخاطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 17%.
كان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وأكثر، وفي الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة جدا من الفاكهة والخضراوات وكذلك تناول كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان.
وقال المؤلف الرئيسي شو تشانج: "إن المشاركين الأكبر سنا الذين تناولوا المشروم، ولديهم تاريخ عائلي من السرطان، كما يقضون وقتًا أكبر في المشي ويحصلون على كمية أكبر من اللحوم والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والطاقة، كانوا أيضا أقل عرضة لأن يكونوا مدخنين"، كما أضاف أن آلية التأثيرات المفيدة للمشروم فى سرطان البروستاتا لا تزال غير مؤكدة.
يُعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويعد السبب الرئيسي الخامس لوفيات السرطان عند الرجال، وعلى الرغم من عدم وجود علاج، فقد تم اقتراح عادات الأكل الصحية كوسيلة لتقليل المخاطر.
يتمتع المشروم بتاريخ طويل من الاستخدام في الأدوية الآسيوية، لكن الفوائد الصحية المحتملة لم تظهر إلا في العقود الأخيرة، حيث يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات ومضادات الأكسدة.
وأضاف تشانج: "بما أنه لم يتم جمع المعلومات المتعلقة بأنواع المشروم، فمن الصعب معرفة الفطر المعين الذي ساهم في نتائج الدراسة".
ومن ناحية أخرى، توصلت الأبحاث إلى أن مستخلص عيش الغراب الأبيض الزرعي يعرقل هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون الذكوري (DHT) الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا، كما كشفت إحصاءات رسمية العام الماضي أن سرطان البروستاتا أصبح قاتلًا أكبر من سرطان الثدي للمرة الأولى.
ما مدى سرعة تطوره؟
عادة ما يتطور سرطان البروستاتا ببطء، لذلك قد لا تظهر أي علامات على إصابة شخص ما بسنوات عديدة، وفقًا للهيئة الوطنية للصحة.
إذا كان السرطان في مرحلة مبكرة ولم يسبب أعراضًا، فقد يتم اعتماد سياسة "الانتظار اليقظ" أو "المراقبة النشطة"، ثم العلاج سريعا، ولكن إذا تم تشخيص المرض في مرحلة لاحقة، عندما ينتشر، فإنه يصبح نهائيا والعلاج يدور حول تخفيف الأعراض.
الاختبارات والعلاج
يكافح الأطباء للتمييز بين الأورام العدوانية والأقل خطورة، ما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن العلاج، ولكن يتأهل الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا لفحص الدم "PSA" الذي يعطي الأطباء فكرة تقريبية عما إذا كان المريض في خطر، لكنها غير موثوقة.
العلماء ليسوا متأكدين مما يسبب سرطان البروستاتا، ولكن العمر والسمنة وعدم ممارسة الرياضة هي مخاطر معروفة.
وما يجب ذكره أنه أظهر بحث جديد أن العلاج الهرموني المستخدم في علاج سرطان البروستاتا لدى الرجال قد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف. وأشار الباحثون إلى أن العلاج بهرمون الأندروجين (ADT) يقمع الهرمونات الذكرية ويستخدم لعلاج سرطان البروستاتا بدرجات متفاوتة، في شكل حقن وأقراص أو جراحة.
كما وجدت الدراسة الكبيرة التي أجريت في الولايات المتحدة، والتي نظرت إلى آلاف الرجال في عمر 74 سنة، أن أولئك الذين تلقوا العلاج زاد لديهم خطر الإصابة بأي نوع من الخرف بنسبة 20%.