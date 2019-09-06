تقديم مكافأة..8 طرق لفطم طفلك عن مص الإبهام

حذر طفلك من إن هناك أجسام غريبة سوف تهاجم فمه، ويصاب بعد ذلك بعدوى وإالتهابات بالغة، تتمركز هذه الجراثيم في يدين الطفل، وتنقل بعد ذلك عند وضع إصبعه في فمه.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التخلص من مص الإبهام

توجد بعض العادات التي يقوم بها طفلك كل يوم، وقد تكون غير مبررة ولكنها تسبب له بعض من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، يقوم جميع الأطفال بوضع الإبهام في الفم أثناء النوم، يُقال إنها تسبب لهم الشعور بالأمان، أو يجدوا ما يشغلون به أنفسهم للمساعدة في النوم، ولكن قد تنقل لهم العدوى والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات بالغة، إذ يجب التعامل مع الطفل بحرص شديد، ليتوقف عن مثل هذه العادات من خلال مكافئته، أو اخباره قصة لطيفة قبل النوم، حتى ينصرف عن ممارستها، نقلًا عن "stylecraze".

يقوم العديد من الأطفال بمص صابع الإبهام، حيث تعد من العادات الشائعة في سن صغير، تبدأ هذه العادة عادة أثناء مرحلة الطفولة، وربما تستمر إلى مرحلة البلوغ، وفي هذا التوقيت، يجب على الآباء اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالتوقف عن هذه العادة السيئة، كما يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تشوهات في الشفاة، ولكن