تقديم مكافأة..8 طرق لفطم طفلك عن مص الإبهام

حذر طفلك من إن هناك أجسام غريبة سوف تهاجم فمه، ويصاب بعد ذلك بعدوى وإالتهابات بالغة، تتمركز هذه الجراثيم في يدين الطفل، وتنقل بعد ذلك عند وضع إصبعه في فمه.
توجد بعض العادات التي يقوم بها طفلك كل يوم، وقد تكون غير مبررة ولكنها تسبب له بعض من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، يقوم جميع الأطفال بوضع الإبهام في الفم أثناء النوم، يُقال إنها تسبب لهم الشعور بالأمان، أو يجدوا ما يشغلون به أنفسهم للمساعدة في النوم، ولكن قد تنقل لهم العدوى والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات بالغة، إذ يجب التعامل مع الطفل بحرص شديد، ليتوقف عن مثل هذه العادات من خلال مكافئته، أو اخباره قصة لطيفة قبل النوم، حتى ينصرف عن ممارستها، نقلًا عن "stylecraze".
يقوم العديد من الأطفال بمص صابع الإبهام، حيث تعد من العادات الشائعة في سن صغير، تبدأ هذه العادة عادة أثناء مرحلة الطفولة، وربما تستمر إلى مرحلة البلوغ، وفي هذا التوقيت، يجب على الآباء اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالتوقف عن هذه العادة السيئة، كما يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تشوهات في الشفاة، ولكن
يقوم العديد من الأطفال بمص صابع الإبهام، حيث تعد من العادات الشائعة في سن صغير، تبدأ هذه العادة عادة أثناء مرحلة الطفولة، وربما تستمر إلى مرحلة البلوغ، وفي هذا التوقيت، يجب على الآباء اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالتوقف عن هذه العادة السيئة، كما يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تشوهات في الشفاة، ولكن لم يقوم الأطفال بممارسة هذه العادة؟ من معتقد إنها تجعلهم يشعرون بالأمان والراحة، كما يقوم العديد من الأطفال بها كمهديء لهم أثناء النوم، وما يلي بعض من الطرق الفعالة التي يمكن من خلاها مساعدة طفلك على التوقف عن هذه العادة السيئة:
1-محاولة تحديد وقت لهم
في أول خطوة للتوقف عن هذه العادة السيئة، يمكنك تحديد وقت لها، أي أخبر أطفالك إن هذه العادة لايصح أن تُمارس أمام العامة، ولكن يمكن ممارستها في الحجرة الخاصة بهم، أو قبل النوم، وبالتالي تستطيع تقليل فرص ممارستها، وبعد ذلك تدريجيًا ستقل حتى تنتهي تمامًا، ويمكنك استبدالها أيضًا بعادات صحية أخرى، كممارسة نشاط معين.
2-التحذير من الجراثيم
حذر طفلك من إن هناك أجسام غريبة سوف تهاجم فمه، ويصاب بعد ذلك بعدوى وإلتهابات بالغة، تتمركز هذه الجراثيم في يدين الطفل، وتنتقل بعد ذلك عند وضع إصبعه في فمه، وبالتالي تحفز من الإصابة بعدة أمراض، إذ الخوف من تناول الجراثيم الضارة قد يجعل بعض الأطفال يتخلى عن عادة مص الإبهام.
3-استخدام "العضاضات"
تعد أحد الطرق المثالية للمساعدة في التخلص من هذه العادة السيئة، فلو شرت بالحيرة من طفلك العنيد، يمكنك شراء عضاضات بألوان رائعة، لتجعل صغيرك يتوقف عن ممارسة هذه العادة السيئة.
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4-مراقبة الأطفال
يميل الأطفال إلى مص إبهامهم إما أثناء النوم أو أثناء مشاهدة التلفزيون، إذ راقب الوقت المفضل لمص الإبهام لدى طفلك، إذا كان ذلك أثناء مشاهدة التليفزيون، فاستمر في إيقافه لبضع دقائق. يمكنك أيضًا وضع عضاضة آمنة وصحية في أفواههم أثناء النوم لمساعدة طفلك على التوقف عن امتصاص الإبهام.
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5-مدح طفلك
للمساعدة في التخلي عن هذه العادة السيئة، عليك بمدح أو مكافأة طفلك في كل مرة لا يكون فيها الإبهام في الفم، قد يجعلهم يبذلون المزيد من الجهد في الإقلاع عن هذه العادة.
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6-تجنب استخدام القفازات
القفازات أو الأغطية على يدي طفلك لجعله يتخلى عن هذه العادة، تعد من الأساليب السيئة، حيث يزيد من قلق وتوتر طفلك، وعندما يزداد عمرهم ، يمكنهم فقط إزالة القفازات وامتصاص إبهامهم مرة أخرى، بدلاً من ذلك، ساعدهم على التوقف عن هذه العادة الطفولية.
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7-اصرف انتباه طفلك
حاول أن تصرف انتباه طفلك في كل مرة تراه يقو فيها بمص الإبهام، امنحهم كرة ضغط إذا كنت تعتقد أنهم يمتصون إبهامهم عندما يكونون عصبيين، إذا كان الطفل الصغير يمتص إبهامه عندما يشعر بالملل، اجعل الطفل يرسم أو يلعب بالألعاب بدلاً من ذلك.