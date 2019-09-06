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تقديم مكافأة..8 طرق لفطم طفلك عن مص الإبهام

حذر طفلك من إن هناك أجسام غريبة سوف تهاجم فمه، ويصاب بعد ذلك بعدوى وإالتهابات بالغة، تتمركز هذه الجراثيم في يدين الطفل، وتنقل بعد ذلك عند وضع إصبعه في فمه.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التخلص من مص الإبهام
التخلص من مص الإبهام
توجد بعض العادات التي يقوم بها طفلك كل يوم، وقد تكون غير مبررة ولكنها تسبب له بعض من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، يقوم جميع الأطفال بوضع الإبهام في الفم أثناء النوم، يُقال إنها تسبب لهم الشعور بالأمان، أو يجدوا ما يشغلون به أنفسهم للمساعدة في النوم، ولكن قد تنقل لهم العدوى والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات بالغة، إذ يجب التعامل مع الطفل بحرص شديد، ليتوقف عن مثل هذه العادات من خلال مكافئته، أو اخباره قصة لطيفة قبل النوم، حتى ينصرف عن ممارستها، نقلًا عن "stylecraze".
يقوم العديد من الأطفال بمص صابع الإبهام، حيث تعد من العادات الشائعة في سن صغير، تبدأ هذه العادة عادة أثناء مرحلة الطفولة، وربما تستمر إلى مرحلة البلوغ، وفي هذا التوقيت، يجب على الآباء اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالتوقف عن هذه العادة السيئة، كما يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تشوهات في الشفاة، ولكن
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في مثل هذا اليوم.. توفي المشير أبو غزالة

في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري الأسبق. وفي عام 1951: تولي الملك طلال بن عبد الله مقاليد الحكم في الأردن خلفا لوالدة الملك عبد الله الأول بن الحسين. وفي عام 1997: مراسم دفن الأميرة ديانا سبينسر أميرة ويلز. وفي عام 1976: منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جامعة الدول العربية.
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احمِ طفلك من التكنولوجيا بهذه الحيل البسيطة

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استعدي للمدارس.. علمي ابنك النظافة وربيه على الأمانة

"التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، سافرت هذه العبارة معنا من زمان لآخر، ولم نتوقف عن ترديدها، فطفلك عبارة عن ورقة بيضاء لا يعلم شيئًا عن الحياة، سوى ما تقومين أنت بتعليمه له، على سبيل المثال إذا قلت لطفلك إن هذه العادة غير محببة ولا تقم بعملها مرة أخرى، سيفهم في هذه الحالة أنه تلقى تنبيها من مصدر الأمان بالنسبة إليه، ولن يكررها ثانية، من هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء تعليم أطفالهم كل ما يجعلهم يميلون إلى الإنسانية كالنظافة والأمانة، وذلك نقلًا عن "jpinternational".
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قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
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