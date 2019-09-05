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5 هواتف لكل الفئات.. ماذا قدمت نوكيا في معرض IFA؟

إضافات جديدة إلى محفظة نوكيا من الهواتف الكلاسيكية تشمل نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) بمظهره العسكري الصلب ونوكيا 2720 (Nokia 2720) القابل للطي (Nokia 2720 Flip)
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
هاتف نوكيا
هاتف نوكيا
كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن خمس هواتف نوكيا جديدة، إثنان منهما هواتف ذكية، وهما نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) المميز في فئته، والمزود بكاميرا ثلاثية فائقة القوة بقدرة 48 ميجا بيكسل، وعدسات ZEISS، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) والذي يجمع بين شاشة عرض ذات وضوح مدهش PureDisplay، وكاميرا ثلاثية متطورة مدعومة بخصائص الذكاء الصناعي، كل ذلك في هاتف ذكي واحد سهل الاستخدام. وكشفت الشركة كذلك عن توسعها في فئة الهواتف الكلاسيكية، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات شبكات الاتصالات الحديثة، وتطلعات المستهلكين في الأسواق المختلفة.
المختلفة. وكشفت عن الهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)، وهو أول هاتف نوكيا فائق المتانة من HMD العالمية، والذي يمثل علامة فارقة وسط هواتف نوكيا فائقة التحمل وذات البطاريات التي تدوم لفترات طويلة، وقائمة الخصائص الأساسية العصرية الأخرى، مثل مساعد جوجل، واتساب، تقنية الاتصال للجيل الرابع 4G، وغيرها
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هل يكون هواوي Mtae 30 أول هاتف يعمل بنظام هارموني؟

لا يخفى على أحد حجم الأزمة الكبيرة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركة هواوي الصينية، وذلك بعدما أعلن دخولها قائمة الشركات المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه امتناع شركة جوجل الأمريكية عن إمداد هواوي بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بجوجل، ورغم أن جوجل أعلنت مد المهلة 3 أشهر أخرى لشركة هواوي، لكن ذلك لا ينطبق على سلسلة هواتف هواوي المقرر إطلاقها قريبا Mate 30، حيث لن تحصل السلسلة على نظام تشغيل أندرويد وهو ما يضع هواوي أمام مأزق كبير في ظل أيام قليلة تفصل الشركة عن إطلاقه رسميًّا.
فورمات لموبايل آيفون

حان وقت بيع هاتفك الآيفون القديم لهذه الأسباب

إذا كنت ترغب في بيع هاتفك الآيفون القديم الخاص بك، فإن الوقت الحالي هو الأفضل، لأن أسعار هذا النوع من الآيفون سترتفع قبل إطلاق iPhone 11 الذي طال انتظاره في سبتمبر المقبل. وفقًا لأحدث دراسة لتتبع أسعار iPhone، من شركة compareandrecycle، يمكنك حاليًا الحصول على أكثر من 450 جنيهًا إسترلينيًا مقابل بيع جهازي iPhone X أو XR المستعمل. في الوقت نفسه، فإن بيع جهاز iPhone XS أو XS Max البالغ من العمر عامًا واحدًا من شأنه أن يعطيك أعلى سعر له على الإطلاق، حيث إن iPhone XS Max 64GB يساوي 641 جنيهًا إسترلينيًا في الوقت الحالي.
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خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي الدراجات

في خطوة جديدة من نوعها، كشف تطبيق خرائط جوجل عن تقنية جديدة لأول مرة لمستخدمي دراجات ووسائل النقل العام، بالتزامن مع توفير "أوبر" خدمة ركوب الدراجات في بعض المدن التي تتوافر فيها الطرقات المخصصة لها، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة المتخصصة في النقل، وتعد التقنية الجديدة التي تقدمها أوبر مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون ركوب الدراجات، إذ سيظهر لهم التطبيق الآن كم تتكلف الرحلة إذا كان هناك زحام وكذلك عند مغادرة الحافلة أو القطار، وفقا لما ذكره موقع Phonearena الهندي.
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