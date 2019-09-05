5 هواتف لكل الفئات.. ماذا قدمت نوكيا في معرض IFA؟

إضافات جديدة إلى محفظة نوكيا من الهواتف الكلاسيكية تشمل نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) بمظهره العسكري الصلب ونوكيا 2720 (Nokia 2720) القابل للطي (Nokia 2720 Flip)

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن خمس هواتف نوكيا جديدة، إثنان منهما هواتف ذكية، وهما نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) المميز في فئته، والمزود بكاميرا ثلاثية فائقة القوة بقدرة 48 ميجا بيكسل، وعدسات ZEISS، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) والذي يجمع بين شاشة عرض ذات وضوح مدهش PureDisplay، وكاميرا ثلاثية متطورة مدعومة بخصائص الذكاء الصناعي، كل ذلك في هاتف ذكي واحد سهل الاستخدام. وكشفت الشركة كذلك عن توسعها في فئة الهواتف الكلاسيكية، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات شبكات الاتصالات الحديثة، وتطلعات المستهلكين في الأسواق المختلفة.

المختلفة. وكشفت عن الهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)، وهو أول هاتف نوكيا فائق المتانة من HMD العالمية، والذي يمثل علامة فارقة وسط هواتف نوكيا فائقة التحمل وذات البطاريات التي تدوم لفترات طويلة، وقائمة الخصائص الأساسية العصرية الأخرى، مثل مساعد جوجل، واتساب، تقنية الاتصال للجيل الرابع 4G، وغيرها

المختلفة. وكشفت عن الهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)، وهو أول هاتف نوكيا فائق المتانة من HMD العالمية، والذي يمثل علامة فارقة وسط هواتف نوكيا فائقة التحمل وذات البطاريات التي تدوم لفترات طويلة، وقائمة الخصائص الأساسية العصرية الأخرى، مثل مساعد جوجل، واتساب، تقنية الاتصال للجيل الرابع 4G، وغيرها الكثير.



أما الهاتف نوكيا 2720 (Nokia 2720)القابل للطي فيأتي بمظهر مدمج ومتوافق إلى حد بعيد مع حاسة اللمس، ما يجعله سهل الاستخدام، بفضل خصائص الذكاء الصناعي المشتمل عليها. كل هذه المميزات تجعله هاتفاً مثالياً للمستخدمين الراغبين في امتلاك القدرة على الواصل من دون القلق بشأن المتاعب الرقمية. وأخيراً وليس آخراً، نوكيا 110 (Nokia 110)المتمحور في إمكانياته حول الترفيه بكلفة معقولة للغاية.







هاتفان أندرويد ذكيان جديدان للفئة الوسطى

في خطوة تعكس تحديثاً كبيراً في أجهزة الفئة الوسطى، كشفت HMD اليوم عن هاتفين ذكيين من نوكيا، وهما نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) ، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2)، واللذان يوفران تجربة استخدام رائدة في هذه الفئة، سواء في جودة العرض، أو التصوير. فضلاً عن ذلك يمثل الهاتفان نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) قفزة نوعية في حرفية الصناعة واستكشاف الخامات الجديدة، بما سيتيح التصاميم الشمالية Nordic المميزة في الفئة الوسطى من أجهزة الهاتف.



من جانبه، قال جوهو سارفيكاس، مدير المنتجات في HMD العالمية: "تميزت محفظتنا من هواتف الفئة الوسطى على الدوان بتخطيها لتوقعات المستخدمين. ويعبر الهاتفان نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2)عن فلسفتنا المتمحورة حول توفير تجارب استخدام فائقة الجودة وبكلفة استثنائية. ويوفر الهاتفان نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2)



بما يشتملان عليه من خصائص تضم كاميرا ثلاثية بقدرة 48 ميجا بيكسل، مدعومة بعدسات ZEISS في هواتف نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)، وأفضل شاشة عرض PureDisplay في فئتها من الهواتف الذكية، لذلك يمكننا القول أن الهاتفين يقدمان لمستخدمين أفضل تجارب الاستخدام على الإطلاق. ويحظى الهاتفان ببطاريتنا الحصرية القادرة على العمل لمدة يومين، ويظهران بتصميم فريد من نوعه استخدمت فيه خامات عالية التقنية والمواكب لثراء تراثنا. وفضلاً عن ذلك، فالهاتفان نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) متوافقان وجاهزان لاستخدام بنظام أندرويد 10، وسيوفران تجربة تتطور مع الوقت".









نوكيا 7.2



يتميز نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية Quad Pixel وعدسات ZEISS. ويستند نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)على تراث هواتف نوكيا في تصدره لتجارب التصوير بالهواتف، بتوفيره تقنيات وخصاص فريدة للتصوير. وللمرة الأولى في عالم الهواتف، يدمج نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) أسلوب DSLR level pro-bokeh في هاتف ذكي، والذي يظهر مشتملاً على عدسات styles ZEISS bokeh، المثالية لالتقاط البورتريهات، وللحصول على صور مدهشة وجودة تصوير استثنائية في أي وت خلال اليوم.



وتساعد خاصية bokeh styles عدسات ZEISS لانتاج تأثيرات بصرية فائقة، وتأثير ضبابي حصري، بما يتيح للمستخدمين حرية الإبداع. كما يتيح نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) كذلك للضابا الخلفي والأمامي بمحاكاة الصورة الطبيعية.









نوكيا 6.2

هو أول هاتف من الفئة المجموعة السادسة لدى نوكيا الذي يحظى بكاميرا ثلاثية وتقنية شاشة العرض فائقة الوضوح PureDisplay. ويتيح الهاتف للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة، وقدرات تصوير متقدمة في هاتف سهل الاستخدام. ويظهر الهاتف بتقنية العرض فائقة التباين HDR طوال الوقت، وهي خاصية جديدة تضاف إلى الهواتف الذكية، ويشتمل على خاصية العرض فائق الوضوح PureDisplay المدعومة بمعالج مخصص للمشاهدة ينتج أكثر من مليار لون، مع حزمة من خصائص الذكاء الصناعي وقوة الكاميرا الثلاثية الكزودة بحساسات.







نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)





بانضمامه إلى محفظة الهواتف الكلاسيكية الرائدة في الأسواق، يمثل الهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) أول هاتف معزز المتانة من HMD العالمية، ويقدم مستوى جديداً من التحمل للمستخدمن في أنحاء العالم. والهاتف نوكيا 800 (Nokia 800 Tough) ليس منيعاً فقط ضد الغبار والماء، لكنه محمي كذلك ضد الصدمات، وتم تصميمه لتحمل درحات حرارة قصوى، ليكون بذلك الرفيق المثالي للعاملين في المواقع الخارجية.













نوكيا 2720 (Nokia 2720)



يظهر الهاتف نوكيا 2720 (Nokia 2720)الكلاسيكي القابل للطي بتصور متجدد للمتسخدمين العصريين، مدمج و ومتوافق مع حاسة اللمس، وباستخدام فائق الشهولة بفضل خصائص الذكاء الصناعي. ويحظى الهاتف بتصميم قابل للطي، جامعاً فيه بين البساطة والموثوقية في جهاز متين. ويشتمل الهاتف العصري على تطبيفات واتساب وفيسبوك ليجعل المستخدمين متصلين على الدوام.







نوكيا 110 – الترفيه بمتناول يدك



إضافة جديدة تماما لمجموعتنا من الهواتف الكلاسيكية، ويشتمل الهاتف نوكيا 110 على كل ما تحتاجه من خصائص لتحصل على التسلية التي تحتاجها طوال الوقت، مثل مشغل الموسيقى إم بي 3، والكاميرا المدمجة، راديو بموجة إف إم. كما يضم الهاتف نوكيا 110 كذلك ألعابك الإلكترونية المفضلة مثل لعبة سنيك الشهيرة، ويحظى ببطارية تتيح لك التحدث منذ الشروق وحتى الغروب بشحنة واحدة.





التوفر والأسعار:



يتوفر الجهاز نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) بألوان الأخضر ، والفحمي والثلجي، بذاكرة سعة 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، و6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر 299/ 349 يورو بالترتيب, ويتوفر بالأسواق بنهاية شهر سبتمبر.يتوفر الجهاز نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) بألوان الأسود السيراميكي والثلجي، وبذاكرة سعة 3 جيجابايت/32 جيجابايت، و4 جيجابايت/64 جيجابايت، وبسعر 199/ 249 يورو بالترتيب, ويتوفر بالأسواق في أكتوبر.يتوفر الجهاز نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)بألوان الأسود المعدني والأصفر الصحراوي، ويتوفر بالأسواق في أكتوبر بسعر 109 يورو.يتوفر الجهاز نوكيا 2720 (Nokia 2720)القابل للطي بألوان الأزرق البحري، والأسود والوردي، ويتوفر بالأسواق في سبتمبر بسعر 89 يورو.يتوفر الجهاز نوكيا 110 (Nokia 110) بألوان الأزرق البحري، والأسود والوردي، ويتوفر بالأسواق منتصف سبتمبر بسعر 20 يورو للتجزئة عالمياً.تتوفر سماعات ترو نوكيا باور اللاسلكية True Wireless Nokia Power Earbudsبألوان الأسود الفحمي والرمادي الفاتح، وتتوفر بالأسواق ابتداءً من أكتوبر بسعر 79 يورو يورو للتجزئة.