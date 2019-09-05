كريم تجري تغييرات إدارية كبيرة وتوسيع مهام رئيس مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

وائل أبو العلا

أعلنت شركة كريم، منصة النقل التشاركي من خلال الإنترنت في الشرق الأوسط، عن هيكل جديد للإدارة العليا في الشركة وذلك في ظل العمل على تنفيذ رؤية 2022 والتي تتمثل بتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق شامل (Super app) يُستخدم يومياً في المنطقة، وسيتولى عدد من المدراء الإداريين المختصين والمتمرسين العمل على التوسع الجغرافي، كما وسيعملون على تحقيق النمو في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة، في الأسواق المعينة: ابراهيم مناع، المدير الإداري للأسواق الناشئة (العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا) يوسع دوره ليشمل إدارة السعودية أيضاً.

وتم تعيين وائل أبو العلا، المدير الإداري لمصر يوسع دوره ليشمل دول شمال أفريقيا، مصر والمغرب وعدد من الأسواق الجديدة التي سيتم إطلاقها، وتعيين باسل النحلاوي، المدير الإداري للخليج يوسع دوره ليشمل باكستان، وتعيين العضو المؤسس عبدالله الياس رئيساً لأسواق السعودية. وقد ذكر الرئيس التنفيذي لكريم والعضو

وتم تعيين وائل أبو العلا، المدير الإداري لمصر يوسع دوره ليشمل دول شمال أفريقيا، مصر والمغرب وعدد من الأسواق الجديدة التي سيتم إطلاقها، وتعيين باسل النحلاوي، المدير الإداري للخليج يوسع دوره ليشمل باكستان، وتعيين العضو المؤسس عبدالله الياس رئيساً لأسواق السعودية.



وقد ذكر الرئيس التنفيذي لكريم والعضو المؤسس مدثر شيخا في رسالة إلكترونية وجهها لجميع الزملاء في كريم بأنه من المهم جداً الاستمرار في تطوير الهيكل الإداري في الشركة ليتماشى مع الفرص والوقائع، وبأن الهيكل الجديد مهم جداً لتحقيق رؤية 2022 التي تطلع إليها الشركة، ولتحويلها إلى تطبيق شامل في المنطقة يتم استخدامه يومياً. وأضاف بأن العديد من الأسواق التي تتواجد فيها كريم قد تطورت وتوسعت، وبأنه من الضروري القيام بمراجعة استراتيجية لتجهيزها للمرحلة القادمة من النمو.







