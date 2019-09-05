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كريم تجري تغييرات إدارية كبيرة وتوسيع مهام رئيس مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
وائل أبو العلا
وائل أبو العلا
أعلنت شركة كريم، منصة النقل التشاركي من خلال الإنترنت في الشرق الأوسط، عن هيكل جديد للإدارة العليا في الشركة وذلك في ظل العمل على تنفيذ رؤية 2022 والتي تتمثل بتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق شامل (Super app) يُستخدم يومياً في المنطقة، وسيتولى عدد من المدراء الإداريين المختصين والمتمرسين العمل على التوسع الجغرافي، كما وسيعملون على تحقيق النمو في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة، في الأسواق المعينة: ابراهيم مناع، المدير الإداري للأسواق الناشئة (العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا) يوسع دوره ليشمل إدارة السعودية أيضاً.
وتم تعيين وائل أبو العلا، المدير الإداري لمصر يوسع دوره ليشمل دول شمال أفريقيا، مصر والمغرب وعدد من الأسواق الجديدة التي سيتم إطلاقها، وتعيين باسل النحلاوي، المدير الإداري للخليج يوسع دوره ليشمل باكستان، وتعيين العضو المؤسس عبدالله الياس رئيساً لأسواق السعودية. وقد ذكر الرئيس التنفيذي لكريم والعضو
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الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
وزارة-المالية

المالية: لا تحفظات على لائحة قانون تنظيم الصحافة

أكدت وزارة المالية أنها لم تبد أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وأوضحت الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يلزم كل شخص يزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

اعتماد 250 مليون جنيه لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ إضافي (250 مليون جنيه) ضمن خطة العام المالى الحالي 2019- 2020، لتعزيز الاستثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأوضحت "السعيد" حرص الوزارة على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
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