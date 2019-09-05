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حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في السودان بعد توقفها

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين على ضرورة استئناف الدراسة، التي توقفت عدة مرات خلال العام الجاري، جاء ذلك بعد أن وجه حمدوك سابقًا باستئناف الدراسة، في كل ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري، لكن لجنة المعلمين أبدت تحفظات على هذا القرار. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الخميس، إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي. من جانبه قال عمر بابكر حسن عضو اللجنة، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تساند عبر تحالف تجمع المهنيين السودانيين، برامج الحكومة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة السودانية، موضحا أن الإجتماع أكد ضرورة إستئناف الدراسة مع العمل بصورة جادة على معالجة الأمور المتعلقة بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.وأوضح أن المذكرة التي تسلمها رئيس الوزراء تضمنت عدة
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شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل. فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".
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«كلنا إسراء غريب».. مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية

أثار مقتل الفلسطينية إسراء غريب، موجة غضب عارمة داخل البلاد، دفعت المئات من الضفة الغربية إلى الخروج في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحماية القانونية. ورفعت متظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لافتات كتب عليها "كلنا إسراء" و"جسدي ملك لي" و"لا أحتاج رقابتك.. ولايتك.. رعايتك.. شرفك". وفتحت السلطة الفلسطينية تحقيقا في وفاة الشابة إسراء، فيما يقول نشطاء: إنها "تعرضت للضرب من أقاربها الرجال بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيما يبدو لقاء يجمعها مع رجل تقدم لخطبتها".
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صحف سعودية: عقوبات أمريكية تسبق التصعيد الإيراني

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ بالشأن اليمني، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرياض تتحرك لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والانتقالي"، أنه بينما تتواصل الجهود السعودية لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة، لإنهاء اضطرابات الجنوب اليمني، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، عن عقد اجتماع غير رسمي، أمس، مع من سمّاهم عقلاء في الحكومة الشرعية.
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صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
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بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات

أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان. والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
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