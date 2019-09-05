حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في السودان بعد توقفها

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

عبد الله حمدوك

اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين على ضرورة استئناف الدراسة، التي توقفت عدة مرات خلال العام الجاري، جاء ذلك بعد أن وجه حمدوك سابقًا باستئناف الدراسة، في كل ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري، لكن لجنة المعلمين أبدت تحفظات على هذا القرار. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الخميس، إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي. من جانبه قال عمر بابكر حسن عضو اللجنة، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تساند عبر تحالف تجمع المهنيين السودانيين، برامج الحكومة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة السودانية، موضحا أن الإجتماع أكد ضرورة إستئناف الدراسة مع العمل بصورة جادة على معالجة الأمور المتعلقة بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.وأوضح أن المذكرة التي تسلمها رئيس الوزراء تضمنت عدة