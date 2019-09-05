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الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
وأضاف الرئيس اليمني: «سنظل دوما دعاة سلام ونسلك كل السبل المؤدية إلى تحقيقه انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه وطننا وشعبنا وفي إطار الثوابت الوطنية والانتخابات الرئاسية والمرجعيات الثلاث».بدوره، جدد المسؤول الأمريكي، دعم بلاده لليمن ووحدته وثوابته ودعم المرجعيات الثلاث وشرعية الرئيس هادي ومواجهة التطرف والإرهاب،
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عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
السودان

تعيين أول صحفي وزيرًا للثقافة والإعلام في السودان

عُين الصحفي فيصل محمد صالح وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الجديدة، ما كان محل ترحيب من الأوساط السودانية، لما عُرف به صالح من الإطلاع الواسع والعلاقات الجيدة المعروفة في أوساط الصحفيين والإعلاميين. وتخرج صالح في جامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة «كارديف» البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، كما نال عدة جوائز من هيئات مرموقة في مجالي الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
حمدوك

حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في السودان بعد توقفها

اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين على ضرورة استئناف الدراسة، التي توقفت عدة مرات خلال العام الجاري، جاء ذلك بعد أن وجه حمدوك سابقًا باستئناف الدراسة، في كل ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري، لكن لجنة المعلمين أبدت تحفظات على هذا القرار. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الخميس، إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي. من جانبه قال عمر بابكر حسن عضو اللجنة، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.
قطر-وشعار-المونديال

شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل. فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".
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رئيس-وزراء-الهند (3)

الهند تعلن موقفها من اتخاذ تدابير عسكرية في هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز، وقال خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة، لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا، وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".
محمد-جواد-ظريف

إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".
ناقلة نفط - أرشيفية

دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

تعطلت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت اليوم أن وضعها آمن وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الإصلاحات جارية، وأوضح أكبر جابال أميلي المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية الحكومية، أن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير"، وفقا لسكاي نيوز، التي أشارت إلى أنه رغم امتلاك إيران لأسطول كبير من الناقلات على مستوى العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.
حسن-روحانى

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
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