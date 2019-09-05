الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف الرئيس اليمني: «سنظل دوما دعاة سلام ونسلك كل السبل المؤدية إلى تحقيقه انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه وطننا وشعبنا وفي إطار الثوابت الوطنية والانتخابات الرئاسية والمرجعيات الثلاث».بدوره، جدد المسؤول الأمريكي، دعم بلاده لليمن ووحدته وثوابته ودعم المرجعيات الثلاث وشرعية الرئيس هادي ومواجهة التطرف والإرهاب،