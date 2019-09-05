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تعيين أول صحفي وزيرًا للثقافة والإعلام في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
السودان_أرشيفة
السودان_أرشيفة
عُين الصحفي فيصل محمد صالح وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الجديدة، ما كان محل ترحيب من الأوساط السودانية، لما عُرف به صالح من الإطلاع الواسع والعلاقات الجيدة المعروفة في أوساط الصحفيين والإعلاميين. وتخرج صالح في جامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة «كارديف» البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، كما نال عدة جوائز من هيئات مرموقة في مجالي الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
وعمل صالح في عدة مؤسسات صحفية في السودان، وتولى رئاسة تحرير صحيفة «الأضواء»، كما عمل لفترة في مصر والإمارات.ووزير الإعلام السوداني الجديد، عمل أيضا محاضرا جامعيا، ومدربا في مجال الإعلام، وكاتبا في عدة صحف ومحللا سياسيا، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية المعنية بالإعلام، وله إسهامات وأبحاث علمية
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عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
الرئيس-اليمنى-عبد ربه-منصور-هادى (2)

الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
حمدوك

حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في السودان بعد توقفها

اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين على ضرورة استئناف الدراسة، التي توقفت عدة مرات خلال العام الجاري، جاء ذلك بعد أن وجه حمدوك سابقًا باستئناف الدراسة، في كل ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري، لكن لجنة المعلمين أبدت تحفظات على هذا القرار. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الخميس، إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي. من جانبه قال عمر بابكر حسن عضو اللجنة، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.
قطر-وشعار-المونديال

شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل. فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".
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حمدوك.

المرأة تتصدر حكومة ما بعد البشير وتقود الدبلوماسية

بدأت تتكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد في السودان بعد خروج بعض الأسماء الوزارية إلى النور، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالكامل خلال اليوم أو غدا، بعد أن كشف الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، عن أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة بأقصى تقدير. قوى الحرية والتغيير كشفت عن أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها اليوم، إذ تم إرجاء إعلان الحكومة لملء تلك الوزارات.
حمدوك

تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".
صحف سعودية

صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.
السودان

«السيادي السوداني» يكشف موعد تشكيل الحكومة

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، قد كشف عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة. وقال المصدر: إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة".
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