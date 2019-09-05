تعيين أول صحفي وزيرًا للثقافة والإعلام في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

عُين الصحفي فيصل محمد صالح وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الجديدة، ما كان محل ترحيب من الأوساط السودانية، لما عُرف به صالح من الإطلاع الواسع والعلاقات الجيدة المعروفة في أوساط الصحفيين والإعلاميين. وتخرج صالح في جامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة «كارديف» البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، كما نال عدة جوائز من هيئات مرموقة في مجالي الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

وعمل صالح في عدة مؤسسات صحفية في السودان، وتولى رئاسة تحرير صحيفة «الأضواء»، كما عمل لفترة في مصر والإمارات.ووزير الإعلام السوداني الجديد، عمل أيضا محاضرا جامعيا، ومدربا في مجال الإعلام، وكاتبا في عدة صحف ومحللا سياسيا، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية المعنية بالإعلام، وله إسهامات وأبحاث علمية