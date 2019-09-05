الأعلى للإعلام: حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

مكرم محمد أحمد

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة «sng» وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: «مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA». وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أقر في وقت سابق، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد.

وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، في تصريحات سابقة، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأضاف فرج، أن الضوابط تشمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والطبية، كما تمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.وأشار