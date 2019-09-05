«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

عبد الله حمدوك

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، أن محاولات إحداث الوقيعة في السودان سيكون مصيرها الفشل.وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي: «أعلن الآن تشكيل الحكومة، اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا»، مؤكدًا أن «أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام».وقد شُكل المجلس السيادي في السودان بعد توقيع