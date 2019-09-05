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البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
بورصة-أرشيفية
بورصة-أرشيفية
ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه، مقابل 2ر770 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر0%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0 %، ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 03ر0 % ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة.
وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 8ر18 مليار جنيه من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 363ر1 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 34ر26 % من إجمالي
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الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
وزارة-المالية

المالية: لا تحفظات على لائحة قانون تنظيم الصحافة

أكدت وزارة المالية أنها لم تبد أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وأوضحت الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يلزم كل شخص يزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية.
وائل- أبو- العلا- رئيس- شركة- كريم (3)

كريم تجري تغييرات إدارية كبيرة وتوسيع مهام رئيس مصر

أعلنت شركة كريم، منصة النقل التشاركي من خلال الإنترنت في الشرق الأوسط، عن هيكل جديد للإدارة العليا في الشركة وذلك في ظل العمل على تنفيذ رؤية 2022 والتي تتمثل بتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق شامل (Super app) يُستخدم يومياً في المنطقة، وسيتولى عدد من المدراء الإداريين المختصين والمتمرسين العمل على التوسع الجغرافي، كما وسيعملون على تحقيق النمو في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة، في الأسواق المعينة: ابراهيم مناع، المدير الإداري للأسواق الناشئة (العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا) يوسع دوره ليشمل إدارة السعودية أيضاً.
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البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند 14835.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.05% مسجلا 553.3 نقطة. سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2246.2 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجّل ارتفاعا بنحو 2.4% مغلقًا عند 18063 نقطة، سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعا بنحو 0.82% مغلقا الفترة عند 1455 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 759.3 مليار جنيه.
جنية (3)

بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

بعد انتهاء إجازة العيد.. الدولار يرتفع في البنوك

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 5 قروش ليسجل 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
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