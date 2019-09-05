البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه، مقابل 2ر770 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر0%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0 %، ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 03ر0 % ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 8ر18 مليار جنيه من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 363ر1 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 34ر26 % من إجمالي