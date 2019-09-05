إرهاب

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم إرهابي بالعراق

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الجيش العراقي_أرشيفية
الجيش العراقي_أرشيفية
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص غالبيتهم جنود، قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح من جانب عناصر تنظيم داعش الارهابي استهدف نقطة أمنية في محافظة ديالي، مشيرًا إلى أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران، فضلًا عن إصابة شخصين جراء هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى. على جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن فرق البحث التابعة الى منظمات المجتمع المدني بمنطقة نشوان في الموصل عثرت على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر داعش.
وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل جنديين في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تابعة للجيش في محافظة ديالى.وقال مصدر أمني: «إن الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد».وكان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل
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افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

مرصد الإفتاء: «الجزيرة» منصة لتشويه معارضي الإخوان

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، في بيان له، اليوم الخميس، عن وجود بوادر حملة موسعة تقودها شخصيات متطرفة عبر إحدى القنوات الإعلامية المضللة، ضد المراكز الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسلمين في الولايات المتحدة، وأن الحملة مؤسسة على مهاجمة تلك المنظمات والشخصيات المسلمة بسبب مواقفها المعتدلة من الحكومات العربية، مؤكدا أن منصات "الجزيرة" باتت البوابة الرئيسية لشن حملات التشويه ضد كل ما يخالف رغبات ومواقف جماعة الإخوان الإرهابية.
قوات-الأمن-المغربية

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
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قوات-الأمن-المغربية

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
الامن-التونسي

هجوم إرهابي مع انطلاق حملات انتخابات الرئاسة في تونس

في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقرر اتعقادها في منتصف سبتمبر الجاري، كانت تونس على موعد مع حادث إرهابي جديد، إذ أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط تونسي كبير و3 إرهابيين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في ولاية القصرين وسط غربي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، وأوضحت مصادر أمنية أن تبادل إطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة، بحسب سكاي نيوز.
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