مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم إرهابي بالعراق

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الجيش العراقي_أرشيفية

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص غالبيتهم جنود، قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح من جانب عناصر تنظيم داعش الارهابي استهدف نقطة أمنية في محافظة ديالي، مشيرًا إلى أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران، فضلًا عن إصابة شخصين جراء هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى. على جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن فرق البحث التابعة الى منظمات المجتمع المدني بمنطقة نشوان في الموصل عثرت على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر داعش.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل جنديين في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تابعة للجيش في محافظة ديالى.وقال مصدر أمني: «إن الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد».وكان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل