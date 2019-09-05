الكباشي: الوزراء الجدد يؤدون القسم الأحد المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

شمس الدين الكباشي

قال الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل، إذ نقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله: «إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها». جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي