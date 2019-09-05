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الكباشي: الوزراء الجدد يؤدون القسم الأحد المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
شمس الدين الكباشي
شمس الدين الكباشي
قال الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل، إذ نقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله: «إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها». جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي
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عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
السودان

تعيين أول صحفي وزيرًا للثقافة والإعلام في السودان

عُين الصحفي فيصل محمد صالح وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الجديدة، ما كان محل ترحيب من الأوساط السودانية، لما عُرف به صالح من الإطلاع الواسع والعلاقات الجيدة المعروفة في أوساط الصحفيين والإعلاميين. وتخرج صالح في جامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة «كارديف» البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، كما نال عدة جوائز من هيئات مرموقة في مجالي الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
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الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
حمدوك

حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في السودان بعد توقفها

اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين على ضرورة استئناف الدراسة، التي توقفت عدة مرات خلال العام الجاري، جاء ذلك بعد أن وجه حمدوك سابقًا باستئناف الدراسة، في كل ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري، لكن لجنة المعلمين أبدت تحفظات على هذا القرار. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الخميس، إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي. من جانبه قال عمر بابكر حسن عضو اللجنة، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.
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عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
حمدوك.

المرأة تتصدر حكومة ما بعد البشير وتقود الدبلوماسية

بدأت تتكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد في السودان بعد خروج بعض الأسماء الوزارية إلى النور، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالكامل خلال اليوم أو غدا، بعد أن كشف الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، عن أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة بأقصى تقدير. قوى الحرية والتغيير كشفت عن أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها اليوم، إذ تم إرجاء إعلان الحكومة لملء تلك الوزارات.
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حميدتي: خلايا نائمة تخطط لإفشال حكومة السودان الجديدة

"لا نجاح من دون أعداء" عبارة تصدرت رسالة تحذيرية وجهها محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة في السودان، إذ حذر فيها من وجود خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، في البلاد، إذ قال دقلو، في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم، إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أي لحظة، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والقوات التي أخرجت البلاد من عنق الزجاجة.
السودان

مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
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