اليمن ترحب ببيان السعودية حول تطورات عدن

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

الرئيس اليمني

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، ببيان السعودية حول تطورات عدن، مبدية استعدادها الكامل لما دعت إليه، إذ ثمنت الحكومة الشرعية موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظات الجنوب، وكذلك تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة، مشيده بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة، بحسب العربية.

وعبرت الحكومة اليمنية عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.وأكدت على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة مقرات ومعسكرات الحكومة الشرعية في عدن، داعية الأطراف التي نشب بينها النزاع