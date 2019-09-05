مصرع رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

انقلاب سيارة_أرشيفية

لقي المستشار يحيى أبورية رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، مصرعه إثر انقلاب سيارته مساء اليوم الخميس، أمام مقابر خورشيد بالطريق الزراعي مصر إسكندرية، أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من النجدة بوجود حادث سير بالطريق الزراعي مصر إسكندرية بالقرب من مقابر خورشيد.على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ بالطريق المشار