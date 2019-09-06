إيران تتخلى عن قيودها في مجال بحث وتطوير النووي

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

حسن روحاني

أعلنت إيران، اليوم الخميس، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. من جانبها أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن في وقت سابق، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي، قد حث إيران في وقت سابق على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام