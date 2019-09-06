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«ورد مسموم» يمثل السينما المصرية في «الأوسكار»

تحرير:التحرير ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص
اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة
اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها. وعقدت اللجنة جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل «ورد مسموم»، للمخرج أحمد فوزي صالح، ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة. كانت اللجنة قد اختارت قائمة قصيرة ضمت أفلام : ورد مسموم، وليل خارجي، والفيل الأزرق، والممر، والكنز، وعيار ناري، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل الحلم البعيد.
وبعد قيام الأعضاء بمشاهدة الأفلام الخمسة، انتهى الرأي، في الجلسة، التي أدارها مسعد فودة، نقيب السينمائيين، واعتمدت على التصويت السري، عن اختيارفيلم «ورد مسموم»، ليمثل مصر في المسابقة، بأغلبية الأصوات، بينما جاء فيلم «ليل خارجي» في المرتبة الثانية واحتل فيلم «الممر» المركز الثالث في القائمة، بينما احتل
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق2» يقترب من الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 94 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأربعاء، 403 آلاف و285 جنيها. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، ويحقق أعلى إيراد فى السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
محمد-رمضان (2)

أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
نبيلة -عبيد

نبيلة عبيد: تكريمي من مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري. وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص، فلديها ذكريات لا تنسى تتعلق بالمهرجان، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.
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أوسكار 20192

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
بيتر-فوندا

بيتر فوندا.. رمز الثقافة المضادة والمتمرد على والده

بيتر فوندا ممثل أمريكي وأيقونة الثقافة المضادة خلال الستينيات من القرن العشرين، كما أنه مولود بداخل عائلة محبة للفن، فهو ابن الممثل هنري فوندا، وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا، ولأن المعركة مع السرطان غالبا لا تطول كثيرا، فقد هزمه المرض ليودع العالم في الـ79 من عمره. أصدرت عائلته بيانا تكشف فيه عن فشله في التنفس بسبب سرطان الرئة، ليفارقهم في منزله في لوس أنجلوس. وفي البيان تؤكد العائلة أنها تعيش «واحدة من أتعس لحظات الحياة»، ولا يمكنهم «العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن الألم».
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