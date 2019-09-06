«ورد مسموم» يمثل السينما المصرية في «الأوسكار»

تحرير:التحرير ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص

اجتماع اللجنة

اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها. وعقدت اللجنة جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل «ورد مسموم»، للمخرج أحمد فوزي صالح، ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة. كانت اللجنة قد اختارت قائمة قصيرة ضمت أفلام : ورد مسموم، وليل خارجي، والفيل الأزرق، والممر، والكنز، وعيار ناري، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل الحلم البعيد.

وبعد قيام الأعضاء بمشاهدة الأفلام الخمسة، انتهى الرأي، في الجلسة، التي أدارها مسعد فودة، نقيب السينمائيين، واعتمدت على التصويت السري، عن اختيارفيلم «ورد مسموم»، ليمثل مصر في المسابقة، بأغلبية الأصوات، بينما جاء فيلم «ليل خارجي» في المرتبة الثانية واحتل فيلم «الممر» المركز الثالث في القائمة، بينما احتل