أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

تحرير:وكالات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ ص

أدريان درايا 1

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس. وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني. وكانت قوة بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم «جريس 1» قبالة سواحل جبل طارق في يوليو.

جاء ذلك للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لإيران أو التي تتعاون معها، فيما خصصت واشنطن مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري.وفرضت العقوبات الأخيرة