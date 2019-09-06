مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

تحرير:محمد عودة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ ص

إطلاق نار - أرشيفية

لقى مسجل خطر مصرعه، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية. وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، يبلغ من العمر 38 سنة، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، وسرقة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات فى قضية مقاومة سلطات، وهو أحد المتهمين المشاركين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، فى أغسطس الماضى تجاه القوات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، والتى نتج عنها إصابة أحد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، ووفاة أحد المتهمين.

تم استهداف المتهم بمأمورية من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن القليوبية، وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما دعا القوات إلى تبادل إطلاق النيران معه، مما أسفر عن مصرعه، وضُبط بجوار جثته بندقية آلية، وبخزينتها طلقتان من ذات العيار، قطعة من