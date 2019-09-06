جريمة

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

تحرير:محمد عودة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ ص
إطلاق نار - أرشيفية
إطلاق نار - أرشيفية
لقى مسجل خطر مصرعه، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية. وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، يبلغ من العمر 38 سنة، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، وسرقة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات فى قضية مقاومة سلطات، وهو أحد المتهمين المشاركين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، فى أغسطس الماضى تجاه القوات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، والتى نتج عنها إصابة أحد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، ووفاة أحد المتهمين.
تم استهداف المتهم بمأمورية من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن القليوبية، وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما دعا القوات إلى تبادل إطلاق النيران معه، مما أسفر عن مصرعه، وضُبط بجوار جثته بندقية آلية، وبخزينتها طلقتان من ذات العيار، قطعة من
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

لقي المستشار يحيى أبورية رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، مصرعه إثر انقلاب سيارته مساء اليوم الخميس، أمام مقابر خورشيد بالطريق الزراعي مصر إسكندرية، أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بالوادي الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الخميس، على طريق «الداخلة_ بلاط»، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث. وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزي بلاط والداخلة، ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
سجن

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

ضبط 162 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة على المنطقة المتاخمة لأهرامات الجيزة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المنطقة الأثرية، وشارك فى الحملة ضباط قطاع الغرب وفرقة الهرم والأمن المركزي، بالتنسيق مع مسؤولي حي الهرم، وأسفرت خلال الساعات الماضية عن ضبط 16 مشتبهًا بهم تم إخضاعهم للفحص الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الحملات التفتيشية بمنطقة الأهرامات، ورفع كافة صور الإشغالات والمعوقات بالطريق العام.
حريق-قطار-اسوان

بسبب الحر.. حريق محدود في قطار بشبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، على حريق محدود شب بجرار قطار المرج شبين القناطر عند محطة منية شبين القناطر، دون خسائر بشرية حيث تم الدفع بفرق الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة دخان بجرار القطار المتجه من المرج لمحطة شبين القناطر وتوقف القطار.
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