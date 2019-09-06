في مثل هذا اليوم.. توفي المشير أبو غزالة

تحرير:محمد عودة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة

في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري الأسبق. وفي عام 1951: تولي الملك طلال بن عبد الله مقاليد الحكم في الأردن خلفا لوالدة الملك عبد الله الأول بن الحسين. وفي عام 1997: مراسم دفن الأميرة ديانا سبينسر أميرة ويلز. وفي عام 1976: منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جامعة الدول العربية.

وفي عام 2003: الجيش الإسرائيلي يقدم على عمل عسكري يستهدف الشيخ أحمد ياسين لكن لم تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من تصفيته.وفي عام 2007: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينجو من تفجير إنتحاري يستهدف مستقبليه في باتنة أدى لقتل 15 شخصا وجرح 74 آخرين.وفي عام 1924: الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة