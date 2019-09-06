ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 30 شخصا

تحرير:وكالات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

إعصار دوريان

ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار في أجزاء من جزر الباهاما. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بلغ منسوب مياه الفيضانات في المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في ساوث كارولاينا 30 سنتيمترا أو أكثر. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا، مساء الخميس، وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن من المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار قرب أو فوق ساحل نورث كارولاينا الليلة ويوم الجمعة. وحذر أيضا من ارتفاع الموج والرياح العاتية في معظم ساحل نورث كارولاينا وفرجينيا. وأعلن حكام الولايات في المنطقة حالة الطوارئ وأغلقوا المدارس وفتحوا الملاجئ كما وضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب وناشدوا السكان