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ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 30 شخصا

تحرير:وكالات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار في أجزاء من جزر الباهاما. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بلغ منسوب مياه الفيضانات في المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في ساوث كارولاينا 30 سنتيمترا أو أكثر. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا، مساء الخميس، وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.
وأضاف أن من المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار قرب أو فوق ساحل نورث كارولاينا الليلة ويوم الجمعة. وحذر أيضا من ارتفاع الموج والرياح العاتية في معظم ساحل نورث كارولاينا وفرجينيا. وأعلن حكام الولايات في المنطقة حالة الطوارئ وأغلقوا المدارس وفتحوا الملاجئ كما وضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب وناشدوا السكان
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مارك-اسبر (3)

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس. وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني. وكانت قوة بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم «جريس 1» قبالة سواحل جبل طارق في يوليو.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

فاينانشال تايمز: أمريكا حاولت شراء قبطان ناقلة إيران

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن عرض قامت به الولايات المتحدة على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" "جريس 1" سابقا، تسليم الناقلة وإعطاؤه مكافأة على هذا. ودعا المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، قبطان الناقلة، أكيليش كومار، لتسليم السفينة إلى دولة تصادرها نيابة عن الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة. في الوقت نفسه، وعدت إدارة البيت الأبيض القبطان بعدة ملايين من الدولارات، وهو ما لم ينفه أي جانب، أو يُعلق عليه.
مادورو

ماستركارد تعاقب فنزويلا وتوقف خدماتها للعسكريين

في إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدمااتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل. وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
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إعصار دوريان

70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة للمساعدة

أعلن مارك لوكوك، مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر «دوريان» الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرا إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح لوكووك، خلال اتصال هاتفي مع بضعة صحفيين من ناساو، التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات، أن المنظّمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.
-سيرجي-لافروف

لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن

أفاد موقع «روسيا اليوم» بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بصيغة مناسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي. وبحسب الموقع الروسي، جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة مع صحيفة «إزفستيا». وقال بومبيو: «العلاقات بين (روسيا والولايات المتحدة) مقوضة إلى حد كبير، هذه العملية مستمرة، لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شيء إيجابي عمليا».
براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
إعصار - أرشيفية

خلف 7 قتلى في الباهاما.. «دوريان» يقترب من فلوريدا

سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما. وبحسب «سمكاي نيوز عربية» تأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، فيما اقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل. وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته، أمس الثلاثاء.
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