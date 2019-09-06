جريمة

مصرع طفلين وإصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي بمطروح

تحرير:محمد عودة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
لقى طفلان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص، فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى، بمحافظة مطروح. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالكيلو 20 اتجاه القاهرة، بعد بوابة تحصيل الرسوم، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الغسعاف التى بادرت بنقل جثمانى الطفلين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النياة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، لتلقى العلاج اللازم.
وأسفر الحادث عن مصرع معاذ محمود الجندى، 7 سنوات، وعمر مصطفى صلاح، 4 سنوات. كما أصيب: مصطفى صلاح عبد المنعم، 36 سنة، بخلع بالكتف الأيسر وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وندا مصطفى صلاح، 8 سنوات، باشتباه كسر فى العمود الفقرى، وجرح بالرأس، كدمات وسحجات متعدده بالجسم، وزينب رضا الجندى، 32 سنة، بكدمات وسحجات
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مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

لقى مسجل خطر مصرعه، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية. وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، يبلغ من العمر 38 سنة، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، وسرقة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات فى قضية مقاومة سلطات، وهو أحد المتهمين المشاركين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، فى أغسطس الماضى تجاه القوات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، والتى نتج عنها إصابة أحد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، ووفاة أحد المتهمين.
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مصرع شابين وإصابة آخر في انقلاب «موتوسيكل» بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر بكسور متفرقة، الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق البحر الصغير بمحافظة الدقهلية، بسبب السرعة الزائدة واختلال الدراجة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن استقبال مستشفى ميت سلسيل العام 3 أشخاص، توفى اثنان منهم وأصيب الثالث بكسور متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية، وتم نقل الثالث إلى مستشفى الطوارئ لخطورة حالته.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

لقي المستشار يحيى أبورية رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، مصرعه إثر انقلاب سيارته مساء اليوم الخميس، أمام مقابر خورشيد بالطريق الزراعي مصر إسكندرية، أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بالوادي الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الخميس، على طريق «الداخلة_ بلاط»، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث. وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزي بلاط والداخلة، ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
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إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.
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مصرع عروس وإصابة 6 من عائلتها في انقلاب سيارة بأسوان

لقيت عروس مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرين من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان، بلاغا بانقلاب سيارة ووقوع مصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى قادمة من مدينة إسنا، بمحافظة الأقصر، على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية فارس، فى طريقها إلى محافظة أسوان. تم إخطار مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارتين ببني سويف

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل مدينة بنى سويف، اتجاه محافظة المنيا. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بشأن انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعارف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم. وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا هم: طه عبد الفتاح محمد، 30 سنة، عامل، باشتباه كسر فى الساق اليمنى،
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