مصرع طفلين وإصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي بمطروح

تحرير:محمد عودة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

انقلاب سيارة

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص، فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى، بمحافظة مطروح. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالكيلو 20 اتجاه القاهرة، بعد بوابة تحصيل الرسوم، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الغسعاف التى بادرت بنقل جثمانى الطفلين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النياة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، لتلقى العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع معاذ محمود الجندى، 7 سنوات، وعمر مصطفى صلاح، 4 سنوات. كما أصيب: مصطفى صلاح عبد المنعم، 36 سنة، بخلع بالكتف الأيسر وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وندا مصطفى صلاح، 8 سنوات، باشتباه كسر فى العمود الفقرى، وجرح بالرأس، كدمات وسحجات متعدده بالجسم، وزينب رضا الجندى، 32 سنة، بكدمات وسحجات