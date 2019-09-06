سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

تحرير:وكالات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص
مارك إسبر
مارك إسبر
اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
وقال الوزير إن «ما نريده، هو جلب إيران إلى الطرق الدبلوماسية، نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعيين، ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وإذا توقف هذا، فإن الكثير من هذه المشاكل سيزول». وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ
اقرأ المزيد
إعصار دوريان

ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 30 شخصا

ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار في أجزاء من جزر الباهاما. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بلغ منسوب مياه الفيضانات في المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في ساوث كارولاينا 30 سنتيمترا أو أكثر. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا، مساء الخميس، وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس. وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني. وكانت قوة بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم «جريس 1» قبالة سواحل جبل طارق في يوليو.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

فاينانشال تايمز: أمريكا حاولت شراء قبطان ناقلة إيران

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن عرض قامت به الولايات المتحدة على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" "جريس 1" سابقا، تسليم الناقلة وإعطاؤه مكافأة على هذا. ودعا المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، قبطان الناقلة، أكيليش كومار، لتسليم السفينة إلى دولة تصادرها نيابة عن الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة. في الوقت نفسه، وعدت إدارة البيت الأبيض القبطان بعدة ملايين من الدولارات، وهو ما لم ينفه أي جانب، أو يُعلق عليه.
مادورو

ماستركارد تعاقب فنزويلا وتوقف خدماتها للعسكريين

في إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدمااتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل. وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: عقوبات أمريكية تسبق التصعيد الإيراني

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ بالشأن اليمني، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرياض تتحرك لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والانتقالي"، أنه بينما تتواصل الجهود السعودية لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة، لإنهاء اضطرابات الجنوب اليمني، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، عن عقد اجتماع غير رسمي، أمس، مع من سمّاهم عقلاء في الحكومة الشرعية.
صواريخ حوثية

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ"واس". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
تركى-المالكى (1)

التحالف العربي يعلق على قصف سجن باليمن

علق المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، على الهدف الذي تم قصفه في محافظة ذمار وسط اليمن. وقال المالكي في بيان له، اليوم الأحد: "إن الهدف من عملية القصف العسكري مشروع"، نافيا رواية جماعة أنصار الله الحوثي عن وجود سجن للأسرى في هذه المنطقة، بحسب "العربية". وأضاف أن "القوات المشتركة استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org