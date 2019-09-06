البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»

تحرير:وكالات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص

مقاتلات إف 35 الأمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية «إس-400». وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالات ومواقع إخبارية، قال إسبر للصحفيين، الخميس: «تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400». وردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية «إس-400»، قال الوزير الأمريكي: «تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة».

وأضاف: «كان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار، الهند تاريخ مختلف، ندرس كل حالة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا».وتم توقيع اتفاقية توريد «إس-400» إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة، وتسببت الصفقة فى أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن، أنقرة بالتخلي عن الصفقة