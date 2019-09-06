البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»
تحرير:وكالات
٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
مقاتلات إف 35 الأمريكية
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية «إس-400».
وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالات ومواقع إخبارية، قال إسبر للصحفيين، الخميس: «تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400».
وردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية «إس-400»، قال الوزير الأمريكي: «تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة».
وأضاف: «كان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار، الهند تاريخ مختلف، ندرس كل حالة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا».وتم توقيع اتفاقية توريد «إس-400» إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة، وتسببت الصفقة فى أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن، أنقرة بالتخلي عن الصفقة
وأضاف: «كان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار، الهند تاريخ مختلف، ندرس كل حالة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا».
وتم توقيع اتفاقية توريد «إس-400» إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة، وتسببت الصفقة فى أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن، أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات «باتريوت» الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز «إف-35» إلى تركيا، ومع ذلك رفضت أنقرة.
كما وقعت روسيا والهند بداية أكتوبر 2018، عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي «إس 400» لنيودلهي، وتبلغ قيمة «خمسة أفواج» من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.