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البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»

تحرير:وكالات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
مقاتلات إف 35 الأمريكية
مقاتلات إف 35 الأمريكية
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية «إس-400». وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالات ومواقع إخبارية، قال إسبر للصحفيين، الخميس: «تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400». وردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية «إس-400»، قال الوزير الأمريكي: «تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة».
وأضاف: «كان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار، الهند تاريخ مختلف، ندرس كل حالة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا».وتم توقيع اتفاقية توريد «إس-400» إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة، وتسببت الصفقة فى أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن، أنقرة بالتخلي عن الصفقة
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وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما. ونقلت «BBC عربي» عن عائلة موجابي قولهم إنه توفي بعد صراع مع المرض. وأطيح موجابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر 2012، بعدما قضى في سدة الحكم قرابة 3 عقود. وفى 21 نوفمبر، أعلن رئيس البرلمان الزيمبابوى، استقالة الرئيس روبرت موجابي. ووفقًا لما ذكرته «رويترز» فإن موجابي قال في خطاب استقالته: «استقلت لضمان الانتقال السلس للسلطة في زيمبابوي». وكان البرلمان الزيمبابوي قد اعتمد قرارًا حول سحب الثقة من رئيس الدولة، روبيرت موجابي، تبع ذلك إعلان الرئيس موجابي استقتالته من رئاسة البلاد.
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الهند تعلن موقفها من اتخاذ تدابير عسكرية في هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز، وقال خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة، لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا، وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

واشنطن تعترف بمحاولة رشوة قبطان الناقلة الإيرانية

اعترفت واشنطن، اليوم الخميس، بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، أو ما كانت تعرف بـ"جريس 1"، مقابل توجهه بالناقلة إلى ميناء حيث يمكن احتجازها، وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "قرأنا مقال صحيفة فاينانشال تايمز، ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" كشفت، أن واشنطن عرضت أموالا على، أخيليش كومار، قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، المتهمة بنقل النفط إلى سوريا، مقابل تسليمها للولايات المتحدة.
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وثائق الحرب العالمية الثانية.. بي بي سي لعبت أدوارا سرية

لا تزال الحرب العالمية الثانية، تخبئ أسرارا وحكايات، بعضها سيظل غامضا مدفونا مع السنين، وأخرى ستقرر الخروج من سجلات التاريخ لتكشف عن نفسها، مثل الوثائق التي أفرجت عنها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مؤخرا، والتي رفعت الستار عن دورا لعبته المؤسسة الإعلامية الشهيرة، خلال فترة الحرب، وكان عبارة عن أنشطة سرية، تضمنت بثّ رسائل مشفرة إلى مجموعات مقاومة أوروبية، إذ نشرت مجلة "بي بي سي هيستوري" وثائق وحوارات تضمنت خططا لإذاعة نسخة مسجلة من دقات ساعة "بيج بين" حال وقوع هجوم، بضمان ألا يعلم الألمان بأن طائراتهم تحلق في سماء وِستمنستر.
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ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
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الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
ناقلة النفط أدريان

ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى تركيا

أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، غيرت وجهتها إلى أحد الموانى في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس»، السبت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهة صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده. وسبق أن حذر مسؤول أمريكي من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان

شن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة موسعة ضد عدد من المسؤولين الأكراد جنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه من ضمن الممارسات المرفوضة دوليًّا من قبل نظام الرئيس التركي، والذي بالفعل يعاني انتقادات لاذعة في الوقت الحالي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رأى الرئيس التركي ضرورة الدخول في صراعات مباشرة مع العديد من الأطراف، بما في ذلك الأكراد، من أجل توطيد حكمه الذي تلقى عدة ضربات مختلفة، كان أبرزها خسارة منصب العمدة في عدد من المدن التركية المهمة.
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