مصرع شابين وإصابة آخر في انقلاب «موتوسيكل» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

حادث ميت سلسيل

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر بكسور متفرقة، الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق البحر الصغير بمحافظة الدقهلية، بسبب السرعة الزائدة واختلال الدراجة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن استقبال مستشفى ميت سلسيل العام 3 أشخاص، توفى اثنان منهم وأصيب الثالث بكسور متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية، وتم نقل الثالث إلى مستشفى الطوارئ لخطورة حالته.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من: محمد العربي غنيم الجندي، 33 سنة، والسيد محمد عبد الله حسن، 22 سنة، وإصابة علاء محمد إبراهيم موسى،22 سنة، بكسر فى الساق، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ نظرا لخطورة حالته وحاجاته إلى التدخل الجراحي.تم لتحفظ على الجثتين فى مشرحة مستشفى ميت