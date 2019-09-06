جريمة

مصرع شابين وإصابة آخر في انقلاب «موتوسيكل» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
حادث ميت سلسيل
حادث ميت سلسيل
لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر بكسور متفرقة، الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق البحر الصغير بمحافظة الدقهلية، بسبب السرعة الزائدة واختلال الدراجة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن استقبال مستشفى ميت سلسيل العام 3 أشخاص، توفى اثنان منهم وأصيب الثالث بكسور متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية، وتم نقل الثالث إلى مستشفى الطوارئ لخطورة حالته.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من: محمد العربي غنيم الجندي، 33 سنة، والسيد محمد عبد الله حسن، 22 سنة، وإصابة علاء محمد إبراهيم موسى،22 سنة، بكسر فى الساق، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ نظرا لخطورة حالته وحاجاته إلى التدخل الجراحي.تم لتحفظ على الجثتين فى مشرحة مستشفى ميت
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مصرع طفلين وإصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي بمطروح

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص، فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى، بمحافظة مطروح. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالكيلو 20 اتجاه القاهرة، بعد بوابة تحصيل الرسوم، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الغسعاف التى بادرت بنقل جثمانى الطفلين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النياة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، لتلقى العلاج اللازم.
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مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

لقى مسجل خطر مصرعه، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية. وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، يبلغ من العمر 38 سنة، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، وسرقة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات فى قضية مقاومة سلطات، وهو أحد المتهمين المشاركين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، فى أغسطس الماضى تجاه القوات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، والتى نتج عنها إصابة أحد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، ووفاة أحد المتهمين.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

لقي المستشار يحيى أبورية رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، مصرعه إثر انقلاب سيارته مساء اليوم الخميس، أمام مقابر خورشيد بالطريق الزراعي مصر إسكندرية، أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بالوادي الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الخميس، على طريق «الداخلة_ بلاط»، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث. وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزي بلاط والداخلة، ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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