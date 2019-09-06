وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

تحرير:محمد عودة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ ص

روبرت موجابي

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما. ونقلت «BBC عربي» عن عائلة موجابي قولهم إنه توفي بعد صراع مع المرض. وأطيح موجابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر 2012، بعدما قضى في سدة الحكم قرابة 3 عقود. وفى 21 نوفمبر، أعلن رئيس البرلمان الزيمبابوى، استقالة الرئيس روبرت موجابي. ووفقًا لما ذكرته «رويترز» فإن موجابي قال في خطاب استقالته: «استقلت لضمان الانتقال السلس للسلطة في زيمبابوي». وكان البرلمان الزيمبابوي قد اعتمد قرارًا حول سحب الثقة من رئيس الدولة، روبيرت موجابي، تبع ذلك إعلان الرئيس موجابي استقتالته من رئاسة البلاد.

بعد ذلك أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في زيمبابوي «زي.بي.سي»: إن «إمرسون منانجاجوا النائب السابق للرئيس سيؤدي اليمين رئيسًا للبلاد يوم الجمعة بعد استقالة روبرت موجابي الذي حكم البلاد ما يقرب من 40 عامًا».جدير بالذكر أن الحزب الحاكم في زيمبابوي، طالب رسميًا رئيس البلاد روبرت موجابي، بالاستقالة