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حار رطب نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
الأرصاد تعلن طقس الجمعة
الأرصاد تعلن طقس الجمعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 36 شبين الكوم 25 35 طنطا 24 35 دمنهور 24 34 الإسكندرية 22 32 بلطيم 23 31 مطروح 23 31 السلوم 21 31 سيوة 24 36 بورسعيد 24 31 دمياط 24 31 الزقازيق 24 36 الإسماعيلية 21 36 السويس 23 36 العريش 22 32 رفح 22 32 رأس سدر 25 36 نخل 17 36 نويبع
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الأعلى للإعلام: حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة «sng» وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: «مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA». وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أقر في وقت سابق، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد.
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بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.
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محافظ البحر الأحمر بملابس عمال النظافة في «الملاح»

شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حملة نظافة وتجميل بمنطقة "الملاح 1"، عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتي تعد من أقدم المناطق، لتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالًا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره للاهالى بأفضل صورة. وقام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة، مرتديا الزى الخاص بعمال النظافة، لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن "العمل لا ينقص من صاحبة شيء، إنما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله".
رانيا-المشاط

عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
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الأرصاد: طقس الخميس معتدل شمالا حار رطب على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن أحوال الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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