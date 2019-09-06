حار رطب نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

الأرصاد تعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 36 شبين الكوم 25 35 طنطا 24 35 دمنهور 24 34 الإسكندرية 22 32 بلطيم 23 31 مطروح 23 31 السلوم 21 31 سيوة 24 36 بورسعيد 24 31 دمياط 24 31 الزقازيق 24 36 الإسماعيلية 21 36 السويس 23 36 العريش 22 32 رفح 22 32 رأس سدر 25 36 نخل 17 36 نويبع