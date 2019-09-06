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الجيش الباكستاني: جاهزون للتضحية من أجل إخواننا في كشمير

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، والتي سلط خلالها الضوء على معاناة الكشميريين، معربا عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، مشددة على ضرورة حل النزاع وفقا للقرارت الأممية وتطلعات الشعب الكشميري، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.
وقال باجوا،  إن "كشمير هي أجندة غير مكتملة وستظل كذلك، إلى أن يتم حل النزاع العالق وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري"، ثم وجه حديثه للشعب الكشميري، مؤكدا أن باكستان "لن تتركهم بمفردهم أو تحت رحمة الظروف".اقرأ أيضا: باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد
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بوريس-جونسون (3)

بأمر المحكمة.. رفض الطعن على قرار تعليق البرلمان البريطاني

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية، وقال جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق.
مقاتلات إف 35 الأمريكية

البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية «إس-400». وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالات ومواقع إخبارية، قال إسبر للصحفيين، الخميس: «تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400». وردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية «إس-400»، قال الوزير الأمريكي: «تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة».
روبرت موجابي

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما. ونقلت «BBC عربي» عن عائلة موجابي قولهم إنه توفي بعد صراع مع المرض. وأطيح موجابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر 2012، بعدما قضى في سدة الحكم قرابة 3 عقود. وفى 21 نوفمبر، أعلن رئيس البرلمان الزيمبابوى، استقالة الرئيس روبرت موجابي. ووفقًا لما ذكرته «رويترز» فإن موجابي قال في خطاب استقالته: «استقلت لضمان الانتقال السلس للسلطة في زيمبابوي». وكان البرلمان الزيمبابوي قد اعتمد قرارًا حول سحب الثقة من رئيس الدولة، روبيرت موجابي، تبع ذلك إعلان الرئيس موجابي استقتالته من رئاسة البلاد.
رئيس-وزراء-الهند (3)

الهند تعلن موقفها من اتخاذ تدابير عسكرية في هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز، وقال خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة، لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا، وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".
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قوات-حفظ السلام-في مالي

10 مصريات في شرطة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

انضمت 10 شرطيات مصريات إلى صفوف الشرطة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمرة الأولى، حيث يكلفن إلى جانب زملائهن من الرجال، بالقيام بأعمال الدورية وحماية أفراد البعثة وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة، بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مصر تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المنظمة، بهدف تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في البعثة والبالغ عددهم 1359 عنصرا يليها الهنند والسنغال، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مارس الماضي.
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باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد الهند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير. وقال "خان" في تصريح اليوم الخميس: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.
عمران-خان

متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
الهند-وباكستان

الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».
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