الجيش الباكستاني: جاهزون للتضحية من أجل إخواننا في كشمير

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

الجيش الباكستاني

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، والتي سلط خلالها الضوء على معاناة الكشميريين، معربا عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، مشددة على ضرورة حل النزاع وفقا للقرارت الأممية وتطلعات الشعب الكشميري، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.

وقال باجوا، إن "كشمير هي أجندة غير مكتملة وستظل كذلك، إلى أن يتم حل النزاع العالق وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري"، ثم وجه حديثه للشعب الكشميري، مؤكدا أن باكستان "لن تتركهم بمفردهم أو تحت رحمة الظروف".اقرأ أيضا: باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد