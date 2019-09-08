المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان الهرمون خلال الأحداث العصيبة يحوله إلى مثبط شهية

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

المراهقون زائدو الوزن

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وجد الباحثون أن أولئك الذين أنتجوا معظم هرمون الإجهاد (الكورتيزول) بعد تعرضهم للإجهاد في المختبر كانوا يأكلون سعرات حرارية أقل بنحو 35% من أقرانهم. اقرأ أيضا: استعدي للمدارس بـ10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان