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المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان الهرمون خلال الأحداث العصيبة يحوله إلى مثبط شهية
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
المراهقون زائدو الوزن
المراهقون زائدو الوزن
الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وجد الباحثون أن أولئك الذين أنتجوا معظم هرمون الإجهاد (الكورتيزول) بعد تعرضهم للإجهاد في المختبر كانوا يأكلون سعرات حرارية أقل بنحو 35% من أقرانهم. اقرأ أيضا: استعدي للمدارس بـ10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان
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رجيم البحر الأبيض المتوسط

إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
خسارة-الوزن

نظام كيتو يفقد سيدة 33 كجرام من وزنها.. تعرف عليه

سنتحدث كثيرًا عن فقدان الوزن، من أجل الوصول إلى أبسط الطرق في خسارة مزيد من السعرات الحرارية، ومن أهم ما يجب التركيز عليه هو القصص الحياتية المستوحاة من أرض الواقع، أشخاص قرروا التخلص من الدهون المتراكمة، ومن أكثر الأماكن المزعجة فيما يتعلق بالدهون، منطقة البطن، ولكن لا يوجد شيء ليس له حل، استطاعت هذه المرأة أن تفقد من وزنها ما يقرب من 31 كيلو جرام من وزنها خلال اتباع نظام غذائي صحي مع بعض الحيل البسيطة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
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تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
الفول-المدمس

الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
الاجهاد

قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد. والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
احتباس-الماء-في الجسم-وزيادة الوزن (2)

10 أسباب خفية لزيادة الوزن المفاجئة

عندما يواجه معظم الأشخاص زيادة سريعة في الوزن، فإنهم يميلون إلى النظر إلى العوامل الخارجية، وربما يكون شخص مصابًا وغير قادر على ممارسة الرياضة كما اعتاد، ما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في الوزن، أو ربما يمرون بوقت عصيب ويلجؤون إلى الطعام للراحة، ومن ثم يزداد وزنهم. في بعض الأحيان، تكون أسباب زيادة الوزن خارجة عن إرادتك، فيمكن أن تسبب بعض المشكلات الصحية والأدوية زيادة سريعة في الوزن؛ ولهذا يجب التعرف على الأسباب الرئيسية؛ للسيطرة على الموقف، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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