المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان الهرمون خلال الأحداث العصيبة يحوله إلى مثبط شهية
الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة.
ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وجد الباحثون أن أولئك الذين أنتجوا معظم هرمون الإجهاد (الكورتيزول) بعد تعرضهم للإجهاد في المختبر كانوا يأكلون سعرات حرارية أقل بنحو 35% من أقرانهم.
اقرأ أيضا: استعدي للمدارس بـ10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض
سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان
وجد الباحثون أن أولئك الذين أنتجوا معظم هرمون الإجهاد (الكورتيزول) بعد تعرضهم للإجهاد في المختبر كانوا يأكلون سعرات حرارية أقل بنحو 35% من أقرانهم.
اقرأ أيضا: استعدي للمدارس بـ10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض
سبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية، لكن فريقا من جامعة ميشيجان يعتقد أن فيضان الهرمون في أثناء الأحداث العصيبة يحوله إلى مثبط شهية، كما يمكن أن يظهر الإجهاد جسديا في أشكال الصداع وارتفاع ضغط الدم والألم في الصدر.
تلك الأشكال الناتجة عن الإجهاد يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب المفاصل، أو تفاقمها، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الكورتيزول، المعروف باسم هرمون التوتر، يمكن أن تزيد من كمية الأنسجة الدهنية المخزنة في جسمك وتسبب لك زيادة الوزن.
لكن الباحثين أرادوا معرفة ما إذا كان الارتفاع في الكورتيزول قد حفز أيضًا الشهية، وساهم بدوره في زيادة الوزن.
اعرف معدل نجاح تجميد البويضات
بالنسبة للدراسة التي نشرت في الطب النفسي الجسدي، قام الفريق بتعيين عشرات من المراهقين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عامًا، حيث تعرضوا لإجراء مختبري يؤدي إلى الإجهاد في يوم، وفي يوم آخر يتم التحكم فيه، ثم يتم تزويد المراهقين بمجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة لتناول الطعام.
أولئك الذين أنتجوا الكورتيزول الأكثر بعد اختبار الإجهاد لديهم أكبر انخفاض في الشهية، أما الأشخاص الذين يقيدون السعرات الحرارية فهم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد؛ لذا فمن المرجح أكثر أن الأشخاص الذين يحسبون السعرات الحرارية يعانون من الإجهاد، لكن المراهقين الذين فعلوا ولم يتعقبوا ما أكلوه، قللوا من شهيتهم.
يهمك أن تعرف: ممارسة التمارين في السبعينات تقوي العضلات
بالنسبة إلى الأبحاث المستقبلية، يخطط الفريق لإجراء دراسات واسعة النطاق عن الآثار طويلة الأجل لارتفاع الكورتيزول.
طرق بسيطة للتخلص من الإجهاد:
ركز على المساج
لإراحة عقلك، يجب في البداية استرخاء الجسم، فالتدليك (المساج) يساعدك في ذلك من خلال التخلص من التوتر الموجود في العضلات وتخفيف الأوجاع والآلام، ويمكن أيضا أن يعزز حالة الاسترخاء التي تبقى معك لفترة طويلة بعد انتهاء الجلسة.
الاستحمام بانتظام
عند حصولك على حمام دافئ فإنك تتخلص من آلام العضلات وتحسن مستويات المزاج والتوتر، فضلا عن تحسين صحتك العامة وحتى الأمراض الجلدية، ومن المهم إضافة بعض أملاح إبسوم المملوءة باللافندر لتهدئة جسمك وعقلك.
ممارسة التمارين الرياضية
من الرائع في بعض الأحيان القيام بنشاط يوجه الانتباه بعيدًا عن المواقف العصيبة إلى هدف سهل وقابل للتحقيق؛ مثل رفع الأثقال أو الركض أو حتى ممارسة اليوجا، وعلاوة على ذلك، ثبت أن التمرينات تزيد من إطلاق مواد الإندروفين الكيميائية، التي تعرف أيضًا باسم "هرمونات الشعور بالراحة".
خذ قيلولة
على الرغم من أن الغفوة ليست الدواء الشافي للاضطرابات، فإن الغفوة السريعة من 20 إلى 30 دقيقة يمكن أن يكون لها تأثير قوي فى المزاج والاسترخاء.