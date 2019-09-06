هشام عباس: أملي أن يُحدث ألبومى ضجة تعوضني الغياب

عباس: لم أكن غائبا وأعمل على «عامل ضجة» منذ عام 2009.. وانتظروا مفاجأة مع رفيق مشوراي حميد الشاعرى.. وأسعى لتقديم فيلم سينمائي وعرض مسرحى استعراضي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

بعد غياب نحو 10 سنوات عن طرح الألبومات الغنائية، قرر الفنان هشام عباس أن يعود لجمهوره مرة أخرى هذا العام من خلال ألبوم يحمل اسم «عامل ضجة»، طرح خلال الفترة الماضية كترويج له، أغنية تحمل اسم «شاري بالغالي» من كلمات حسن عطية وألحان محمد زعيم وتوزيع توما، واقتربت من النصف مليون مشاهدة عبر «يوتيوب». وبالإضافة للألبوم المنتظر، يعيش هشام عباس فترة نشاط كبيرة، حيث التقى جمهوره ومحبيه قبل أيام من خلال حفل أحياه بمهرجان محكى قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وقدم نجم التسعينيات خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التى ارتبط بها الجمهور.

وكان لـ"التحرير" لقاء مع النجم الكبير هشام عباس، حدثنا خلاله عن أسباب غيابه طوال العشر سنوات الماضية من طرح الألبومات، وكواليس تحضيره لألبوم "عامل ضجة" وسر اختيار اسمه، كما أخبرنا عن موقفه من خوض تجربة التمثيل. فى البداية، عبّر هشام عباس عن سعادته الكبيرة بإحياء حفل ضمن فعاليات «محكى القلعة»،

وكان لـ"التحرير" لقاء مع النجم الكبير هشام عباس، حدثنا خلاله عن أسباب غيابه طوال العشر سنوات الماضية من طرح الألبومات، وكواليس تحضيره لألبوم "عامل ضجة" وسر اختيار اسمه، كما أخبرنا عن موقفه من خوض تجربة التمثيل.

فى البداية، عبّر هشام عباس عن سعادته الكبيرة بإحياء حفل ضمن فعاليات «محكى القلعة»، وقال إنه دائما ينتظر الحفل سنويا، خاصة أنه يعتبر المهرجان من أهم المحافل الموسيقية المقامة فى مصر، مشيرا إلى أنه يحرص على المشاركة به كل عام، لأن جمهوره مختلف، ويجده فرصة لأن يلتقي بعدد كبير من محبيه، حيث إن سعر تذكرة المهرجان بسعر رمزي وتسمح لمختلف الأعمار والفئات المجتمعية بأن يوجدوا ويستمتعوا بأغانيه، ووصف هذا بالأمر المهم جدا له.

وتطرق بعد ذلك للحديث عن ألبومه الجديد "عامل ضجة" وبدأ يشرح لنا الأسباب التى دفعته لأن يطلق عليه هذا الاسم، وأخبرنا بأنه اختاره لأنه يريد أن يُحدِث ضجة بالفعل تعوضه عن غياب كل تلك السنوات، وكشف لنا عن تفاصيله وقال إنه يضم 16 أغنية، حرص من خلالها على مراعاة جميع الأذواق سواء كانوا من الجيل القديم أو من الشباب، مشيرا إلى أنه نوّع فيه بين اللون الرومانسي والحزين والمقسوم، متمنيًا أن ينال إعجاب محبيه، وأن يلقى الصدى المطلوب منه.

وكشف عن موعد طرحه، وقال إنه من المقرر أن يكون فى شهر أكتوبر القادم، موضحا أنه قام بتأجيل طرحه أكثر من مرة للقيام ببعض التعديلات فيه ولكى يخرج بشكل جيد، مشيرا إلى أنه حاليا يستعد مع المنتج محسن جابر أن يطرح ثاني أغنيات الألبوم التى تحمل اسم «حذرتك» خلال أيام، وذلك تمهيدا لطرح الألبوم بالكامل.

ورفض هشام عباس أن نصفه بـ"الغائب" طوال الفترة الماضية، مبررا رفضه بأنه ظهر بعدد من الأغاني السينجل، طوال تلك الفترة سواء كانت فى أعمال درامية أو وحدها، مشيرًا إلى أنه قدم تترات لمسلسلات مع كبار النجوم مثل الفنان يحيى الفخراني ومحمد هنيدي.

وعن سر الغياب، حكى لنا هشام عباس أنه بعد نجاح ألبومه الأخير «ما تبطليش» (2009)، ظل يعمل جاهدا على خروج ألبوم جديد للنور، ولكنه كان يختار أغانيه بعناية، مؤكدًا: "كان هناك أكثر من 40 أغنية اختار بينها"، لافتا إلى أنه لم يكن مستقرا على الأغاني التي سيحملها الألبوم الذي يعمل عليه منذ عام 2009.

وكشف هشام عباس عن مفاجأة جديدة لجمهوره، وهى احتواء الألبوم على ديو مع الفنان الليبي الكبير حميد الشاعري، ومن المقرر أن يطرحها على طريقة الفيديو كليب سينجل قريبًا، لافتا إلى أنهما قاما بتصويرها منذ فترة طويلة، وعبّر عن سعادته بالعمل مرة أخرى مع رفيق مشواره، حيث إن الثنائي ظهرا معا فى الماضي بأغنية «عيني» التى حققت نجاحا كبيرا، ومتعلقة فى أذهان الجمهور حتى الآن.

وخاض هشام عباس تجربة التمثيل مؤخرًا من خلال مسلسل «الوصية» الذي عُرض عام 2018 وقام ببطولته أكرم حسني، وظهر من خلاله "عباس" فى حلقة وقدم أغنية «أنا المجروح» التي وجدت صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، ما شجعه على أن يضع التمثيل فى خطته، ولكن انشغاله طوال الفترة الماضية بتحضير الألبوم جعله لا يتخذ موقفا أمام عدد من الأعمال التى عُرضت عليه، لكنه أكد لنا أنه يريد تقديم فيلم سينمائى وعرض مسرحي استعراضى بالفترة المقبلة.

واختتم هشام عباس حواره مع "التحرير" بالحديث عن أكثر الأغاني التى يحبها فى مشواره الفني، وقال إن على رأسها أغنية «نارى نارين»، إضافة إلى «ليل الشتا طويل»، و«مش هاين عليا»، و«مين اللى جوه فى قلبى»، و«يا ليلة»، وعدد آخر من الأغاني التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، داعيًا جمهوره لترقب ألبومه المنتظر، متمنيًا أن ينال استحسان الجميع.