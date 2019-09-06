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هشام عباس: أملي أن يُحدث ألبومى ضجة تعوضني الغياب

عباس: لم أكن غائبا وأعمل على «عامل ضجة» منذ عام 2009.. وانتظروا مفاجأة مع رفيق مشوراي حميد الشاعرى.. وأسعى لتقديم فيلم سينمائي وعرض مسرحى استعراضي
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
هشام عباس
هشام عباس
بعد غياب نحو 10 سنوات عن طرح الألبومات الغنائية، قرر الفنان هشام عباس أن يعود لجمهوره مرة أخرى هذا العام من خلال ألبوم يحمل اسم «عامل ضجة»، طرح خلال الفترة الماضية كترويج له، أغنية تحمل اسم «شاري بالغالي» من كلمات حسن عطية وألحان محمد زعيم وتوزيع توما، واقتربت من النصف مليون مشاهدة عبر «يوتيوب». وبالإضافة للألبوم المنتظر، يعيش هشام عباس فترة نشاط كبيرة، حيث التقى جمهوره ومحبيه قبل أيام من خلال حفل أحياه بمهرجان محكى قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وقدم نجم التسعينيات خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التى ارتبط بها الجمهور.
وكان لـ"التحرير" لقاء مع النجم الكبير هشام عباس، حدثنا خلاله عن أسباب غيابه طوال العشر سنوات الماضية من طرح الألبومات، وكواليس تحضيره لألبوم "عامل ضجة" وسر اختيار اسمه، كما أخبرنا عن موقفه من خوض تجربة التمثيل. فى البداية، عبّر هشام عباس عن سعادته الكبيرة بإحياء حفل ضمن فعاليات «محكى القلعة»،
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تعرف على الرسالة التى وجهتها إليسا للكارهين

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نجوى كرم عن «بعشق تفاصيلك»: رسالتي هي الفرحة والحب

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بعد غياب 10 سنوات| تفاصيل ألبوم هشام عباس «عامل ضجة»

انتهى الفنان هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يعيده الألبوم بعد غياب 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش" الذي طرحه عام 2009. وطرح هشام عباس، مؤخرًا، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي قرر طرح أكثر من أغنية منه على طريقة "السينجل".
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ختام ساحر لمحكى القلعة.. و130 ألف زائر في أسبوعين

في ختام ساحر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة، مساء أمس الأحد، قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته التي اقترنت في وجدان الجمهور على مدى العقود الماضية بأعمال تليفزيونية وسينمائية. وعلى مسرح "المحكى" المكشوف بقلعة صلاح الدين جلس خيرت خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة، موسيقى (اللقاء الثاني، قضية عم أحمد، غوايش، مسألة مبدأ، البخيل وأنا، إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت) وغيرها من الأعمال الدرامية. رافق خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين، منهم عازفة الهارب منال محيي الدين وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.
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عمر خيرت يختتم فعاليات «محكى القلعة» اليوم

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، فى ختام فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويقدم "خيرت" باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل، ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، ويسبقه فى الثامنة عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، لتقدم مجموعة من الاستعراضات.
مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.
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