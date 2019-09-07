لفقدان الوزن بشكل صحي.. تناول النعناع والبقدونس

يعطي النعناع نكهة رائعة للطعام، كما أنه يتيمز بخصائص لكبح الشهية، وبالتالي يقلل من شعورك بالجوع، ويزيد من معدلات الشبع عند استهلاكه بانتظام.
جميعنا نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، ليس فقط من أجل الحفاظ على حالة للجسم، ولكن من أجل فقدان سريع للوزن، إذ ينصح بتناول أطعمة محددة غنية بالألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، على سبيل المثال الخضراوات الورقية خيار جيد للقيام بذلك، وبالنسبة للمشروبات، يوجد الزنجبيل والقرفة، وكل منهما فعال في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الأعشاب المهمة التي يجب أن تدرجها في نظام الغذائي، نقلا عن "timesofindia".
إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في فقدان سريع وصحي للوزن، فاستخدام الوسائل الطبيعية من الخيارات الجيدة، بناء على ذلك، توجد بعض من الأعشاب المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، وتواظب على استخدامها، فمن البقدونس إلى النعناع، توجد العديد من الأعشاب المهمة التي تساعد بشكل كبير في توازن الهرمونات في الجسم،
إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في فقدان سريع وصحي للوزن، فاستخدام الوسائل الطبيعية من الخيارات الجيدة، بناء على ذلك، توجد بعض من الأعشاب المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، وتواظب على استخدامها، فمن البقدونس إلى النعناع، توجد العديد من الأعشاب المهمة التي تساعد بشكل كبير في توازن الهرمونات في الجسم، والتحسين من عملية الهضم، إضافة إلى التعزيز من فقدان الوزن، والتخلص من الغازات، وبالتالي يقدم لك حماية كاملة من التشنجات، وما يلي بعض من الأعشاب المهمة التي يجب إدراجها على نظامك الغذائي:
1- النعناع
يعطي النعناع نكهة رائعة للطعام، كما أنه يتيمز بخصائص لكبح الشهية، وبالتالي يقلل من شعورك بالجوع، ويزيد من معدلات الشبع عند استهلاكه بانتظام، وبالتالي فأنت تتناول سعرات حراية منخفضة، كما أنه يساعد على التحسين من عملية الهضم، ويقلل الإصابة بالانتفاخ أو الغازات، والهضم السليم كما نعلم جميعا هو الخطوة الأساسية لإنقاص الوزن، أثبتت العديد من الدراسات أن النعناع أيضًا علاج فعال لمتلازمة القولون العصبي (IBS).
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2- الزعتر
يعد الزعتر مثل رشة الملح السحرية، وبالتالي فإن القليل منه يجعل الطعام شهيًّا للغاية، ويوضع على البيتزا وبعض من الأطعمة الأخرى كتوابل رائعة، بجانب ذلك، يعد مصدرا مهما للمركبات الحيوية النشطة مثل البوليفينول والفلافونويد، وكل منهما مهم بشكل كبير لوظائف الأنسولين في الجسم، حيث تؤثر على إفرازه، ونشاطه في الجسم، بجانب ذلك، كشفت العديد من الدراسات أن الزعتر يعمل بفاعلية كبيرة في إدراة مرض السكري، وبما أنه يعزز من عملية الأيض وينظم السكر في الدم، سيكون من السهل إدراة الوزن والمساعدة في حرق الدهون، كما أنه يهدئ من حدة الإمساك ويقلله، فكوب من الزعتر سيحافظ على صحتك بشكل عام.
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3- الروزماري
يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، تعمل هذه المضادات على الوقاية من تلف الجذور الحرة، والتقليل من معدلات السكر في الدم، إضافة إلى ذلك، جميع مكونات الروزماري تساعد في فقدان الوزن، كما أنه يساعد في الحماية من اضطرابات الأيض المتعددة، يحتوي الروزماري أيضًا على حمض يسمى الكارنيك لديه قدرة كبيرة على مكافحة السمنة.
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4- البقدونس
يعتبر من الخضراوات والأعشاب في نفس الوقت، ويساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، وبما أنه مدر للبول، يساعد بشكل كبير في التخلص من احتباس المياه والانتفاخ، كما أن الألياف الغذائية التي توجد في البقدونس، تجعله من الخيارات المثالية لفقدان الوزن، بجانب ذلك، يحتوي على مركب كيميائي يسمى Eugenol، كما أنه يخفض مستوى السكر في الدم ولديه القدرة على علاج معدلاته المرتفعة. وبالتالي، يعتبر البقدونس رائعا في إدارة الوزن، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
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