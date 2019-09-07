لفقدان الوزن بشكل صحي.. تناول النعناع والبقدونس

يعطي النعناع نكهة رائعة للطعام، كما أنه يتيمز بخصائص لكبح الشهية، وبالتالي يقلل من شعورك بالجوع، ويزيد من معدلات الشبع عند استهلاكه بانتظام.

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الأعشاب الهامة

جميعنا نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، ليس فقط من أجل الحفاظ على حالة للجسم، ولكن من أجل فقدان سريع للوزن، إذ ينصح بتناول أطعمة محددة غنية بالألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، على سبيل المثال الخضراوات الورقية خيار جيد للقيام بذلك، وبالنسبة للمشروبات، يوجد الزنجبيل والقرفة، وكل منهما فعال في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الأعشاب المهمة التي يجب أن تدرجها في نظام الغذائي، نقلا عن "timesofindia".

إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في فقدان سريع وصحي للوزن، فاستخدام الوسائل الطبيعية من الخيارات الجيدة، بناء على ذلك، توجد بعض من الأعشاب المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، وتواظب على استخدامها، فمن البقدونس إلى النعناع، توجد العديد من الأعشاب المهمة التي تساعد بشكل كبير في توازن الهرمونات في الجسم،