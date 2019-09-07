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لفقدان الوزن بشكل صحي.. تناول النعناع والبقدونس

يعطي النعناع نكهة رائعة للطعام، كما أنه يتيمز بخصائص لكبح الشهية، وبالتالي يقلل من شعورك بالجوع، ويزيد من معدلات الشبع عند استهلاكه بانتظام.
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الأعشاب الهامة
الأعشاب الهامة
جميعنا نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، ليس فقط من أجل الحفاظ على حالة للجسم، ولكن من أجل فقدان سريع للوزن، إذ ينصح بتناول أطعمة محددة غنية بالألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، على سبيل المثال الخضراوات الورقية خيار جيد للقيام بذلك، وبالنسبة للمشروبات، يوجد الزنجبيل والقرفة، وكل منهما فعال في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الأعشاب المهمة التي يجب أن تدرجها في نظام الغذائي، نقلا عن "timesofindia".
إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في فقدان سريع وصحي للوزن، فاستخدام الوسائل الطبيعية من الخيارات الجيدة، بناء على ذلك، توجد بعض من الأعشاب المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، وتواظب على استخدامها، فمن البقدونس إلى النعناع، توجد العديد من الأعشاب المهمة التي تساعد بشكل كبير في توازن الهرمونات في الجسم،
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المياه-المعدنية

المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
.فوائد-البلح-الاحمر-والرجيم (2)

مفيد للنحافة والضعف الجنسي.. 9 فوائد للبلح

البلح من الفاكهة الذيذة التي نحب تناولها، وله العديد من الأشكال فمنه البلح الأحمر أو الأسود والأصفر أيضًا، للبلح العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى طعمه الشهي، فهو يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الهامة ومنها أ، ب، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، وفيتاميني (جـ ،هـ)، كما أنه يحتوي على الألياف لذلك هو مفيد لحالات الإمساك، والسكريات التي يحتاجها الجسم، وغني بالمغنيسيوم، ويساعد في تقوية العظام، في السطور التالية نساعدك التعرف بشكل تفصيلي على فوائد البلح..
فواكهة-للكيتو

توقف عن تناول هذه الأطعمة عند بلوغك سن الأربعين

في كل فئة عمرية، يوصى بتناول بعض من الأطعمة المهمة، من أجل بناء صحي للجسم، على سبيل المثال في المراحل الأولى من الحياة، يحتاج الطفل إلى تناول عناصر غذائية محددة؛ من أجل بناء صحي للجسم، وبعد التقدم قليلًا في العمر، يحتاج الطفل لأطعمة معينة من أجل بناء العضلات، وبعد سنوات طويلة، نحتاج إلى تقليل استهلاكنا من اللحوم؛ للحفاظ على معدلات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى التحكم في نسبة السكر، وبالتالي فإن عمر الـ40 يحتاج أيضًا إلى تجنب تناول بعض الأطعمة، نقلًا عن "timesofindia".
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الإفراط في-تناول-الفواكه

الإسهال والانتفاخ.. 4 أضرار للإفراط في تناول الفواكه

ينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، مشددين على أن أي نظام غذائي صحي يجب أن تكون الفواكه جزءًا لا يتجزأ منه، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الماء والمعادن والفيتامينات المهمة؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال مصدر أساسي لفيتامين C، كما أن الموز خيار مثالي للحصول على البوتاسيوم، بجانب الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ولكن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتمثلة في الانتفاخ أو الإسهال بشكل مستمر. وذلك نقلًا عن "lilynicholsrdn".
صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
رجيم البحر الأبيض المتوسط

إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
الكربوهيدرات

ما أفضل الأوقات لتناول الكربوهيدرات والدهون؟

ينادي خبراء التغذية دائمًا بتقليل كمية الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأنها تتراكم في الجسم على هيئة دهون في البطن والفخذين، وبشكل عام، ينتج عنها أمراض عديدة تتعلق بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، لذا ينصح دائمًا بتناول طعام صحي، ولكن ليس الدهون فقط هي التي تتراكم في جسم الإنسان، فقد أثبتت العديد من الأبحاث أن الكربوهيدرات أيضًا تختزن في الجسم، لذا ينصح بتنظيم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، نقلًا عن "dailyhealthpost".
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