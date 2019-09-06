رياضة

وفاة محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الراحل محمود أحمد علي
الراحل محمود أحمد علي
رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد كرة السلة الأسبق، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الأشهر الماضية، لكن الساعات الماضية كانت فارقة في رحلته مع الحياة، إذ اشتد عليه المرض حتى وافته المنية.. وبخلاف رئاسة اللجنة الأولمبية لعدة سنوات، تولى الراحل محمود أحمد علي، رئاسة اتحاد كرة السلة خلال الفترة منذ 1996 حتى 2000، ثم عين بعد ذلك لمدة عام واحد منذ 2003 حتى 2004 في نفس المنصب، قبل أن يفوز بانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد منذ ?عام 2004 حتى 2012.
وفي حوار أجرته «التحرير» مع الراحل في مايو الماضي، بالتزامن مع ذكرى رحيل أسطورة النادي الأهلي الكابتن صالح سليم، حكى الضابط واللاعب والرئيس، عن ذكريات الماضي ولحظات السعادة التي عاشها وأبرز المواقف التي جمعته مع صديقه الراحل. وبدأت علاقة أحمد علي، بالكابتن صالح في عام 1960، في أواخر وجوده داخل الملاعب،
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جوستافو-ماتوساس-1

المدير الفني لكوستاريكا: شعرت بالملل فتركت المنتخب

تقدم المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي، جوستافو ماتوساس، باستقالته فجر الأربعاء، بعد أقل من عام من توليه المسؤولية، وألقى باللوم على الفترات الطويلة بين المباريات، وقال ماتوساس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفجر، إنه تولي المهمة في أكتوبر 2018 لكنه لم يجد الأسباب التي تجعله يُكمل مشواره مع الفريق، وتابع: «لم أكن أعرف أن العمل كمدير فني لمنتخب وطني ممل.. توقعت أنها فرصة للذهاب إلى فريق حيث لدي توقعات، وفوق كل شيء، من الصعب إدارة منتخب عندما لا يكون لديك لاعب بشكل يومي».
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا".
اجيرى-والجهاز-الفنى

ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
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سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
لاسارتى (1)

عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
عبد-السعيد-بيراميدز (3)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
علي جبر - بيراميدز‎ (2)

المحترفون والدوليون يشعلون موقعة الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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