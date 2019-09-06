وفاة محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الراحل محمود أحمد علي

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد كرة السلة الأسبق، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الأشهر الماضية، لكن الساعات الماضية كانت فارقة في رحلته مع الحياة، إذ اشتد عليه المرض حتى وافته المنية.. وبخلاف رئاسة اللجنة الأولمبية لعدة سنوات، تولى الراحل محمود أحمد علي، رئاسة اتحاد كرة السلة خلال الفترة منذ 1996 حتى 2000، ثم عين بعد ذلك لمدة عام واحد منذ 2003 حتى 2004 في نفس المنصب، قبل أن يفوز بانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد منذ ?عام 2004 حتى 2012.

وفي حوار أجرته «التحرير» مع الراحل في مايو الماضي، بالتزامن مع ذكرى رحيل أسطورة النادي الأهلي الكابتن صالح سليم، حكى الضابط واللاعب والرئيس، عن ذكريات الماضي ولحظات السعادة التي عاشها وأبرز المواقف التي جمعته مع صديقه الراحل. وبدأت علاقة أحمد علي، بالكابتن صالح في عام 1960، في أواخر وجوده داخل الملاعب،