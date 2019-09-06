عقبة المحليات تتحدى انتخابات النواب والشيوخ في 2020

نواب: من الصعب أن تجرى الانتخابات الثلاثة في عام واحد.. هناك أفكار تتحدث عن أفضلية إجراء مجلسي النواب والشيوخ معا.. والمحليات معقدة لأن عدد مرشحيها يقدر بنحو 55 ألف مرشح

تحرير:أحمد جاد ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

عدد من القوانين المهمة من المقرر أن ينتهي منها مجلس النواب خلال دور انعقاده الخامس والأخير، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومنها مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، وهو ما يعني أن مصر ستكون على موعد مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال 2020، متمثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى انتخابات المحليات، والأخيرة تحديدا تشهد اهتماما خاصا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وحَث في أكثر من مناسبة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.

ورغم حالة الزخم المتوقعة بعد انتهاء عمر مجلس النواب الحالي في يونيو 2020، فإن أعضاء مجلس النواب، يرون أن من الصعب أن تجرى الانتخابات الثلاثة في عام واحد، معللين ذلك بعدة أسباب، كان أبرزها صعوبة انتخابات المحليات مقارنة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ. يقول النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية

ورغم حالة الزخم المتوقعة بعد انتهاء عمر مجلس النواب الحالي في يونيو 2020، فإن أعضاء مجلس النواب، يرون أن من الصعب أن تجرى الانتخابات الثلاثة في عام واحد، معللين ذلك بعدة أسباب، كان أبرزها صعوبة انتخابات المحليات مقارنة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

يقول النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وأمين عام ائتلاف دعم مصر، لـ"التحرير"، إن البرلمان يسعى خلال دور الانعقاد الخامس للانتهاء من عدد من مشاريع القوانين المهمة المتمثلة في قوانين الإدارة المحلية ومجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن ترتيب إجراء أي من الانتخابات حال الانتهاء من مشروعات القوانين خارج اختصاصاته.

ويضيف السجيني: "هناك أفكار تتحدث عن أفضلية إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معا"، مشيرا إلى أن هذه الأفكار قيد الدراسة والبحث ولم تصل بعد إلى خطوات تنفيذية لأن التشريعات نفسها المتعلقة بهذه القوانين لم تصدر بعد.

وفي ما يتعلق بانتخابات المحليات، قال السجيني، إن انتخاباتها تتسم بالتعقيد نظرا لأن عدد المرشحين فيها كبير "نحو 55 ألف مرشح" ومن ثم فإجراؤها يحتاج إلى ترتيبات من نوع خاص، وهذه الترتيبات من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لأنها الجهة الرسمية والدستورية التي لها الحق في الإشراف على الانتخابات.

ونصت المادة 208 من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".

ويتوقع النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تجرى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معا، موضحا أنه في ضوء الدستور، البرلمان يتكون من غرفتين "نواب وشيوخ"، وكل منهما مدته 5 سنوات، وهذا يعني أن الغرفتين يبدأ عملهما معا وينتهي معا، سواء في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي.

ويشير إلى أن قواعد مجلس النواب هي نفسها الخاصة بمجلس الشيوخ، باستثناء أن الأول له سلطة تشريعية ومن اختصاصاته مراقبة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، أما الشيوخ فاختصاصاته محددة بنص الدستور، الذي جاء فيه "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته".

واستبعد العليمي، أن تجرى المحليات خلال العام المقبل، نظرا لأن لها ضوابط عامة مجردة لا يجوز التدخل في شؤونها، ومنها -على سبيل المثال- أن لكل وحدة محلية أن تقرر الموازنة الخاصة بها، وهو ما يتطلب مشروع قانون متكاملا وانتخابات متكاملة، ومن ثم لا يجوز أن تجرى مع الانتخابات البرلمانية، خاصة أن مدة المجالس المحلية 4 أعوام فقط، وبالتالي من الممكن أن تجرى في 2021.

ويرى النائب محمد البدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه من الممكن أن تجرى الانتخابات الثلاثة العام المقبل، حال أن ينتهي البرلمان من مشروعات القوانين الخاصة بها خلال الربع الأول من عمله، أي قبل نهاية العام الحالي.

ويوضح أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأخير مزدحمة وبالتالي فمن الصعب الانتهاء من هذه القوانين خلال شهرين، متوقعا أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 2020، بينما تؤجل المحليات لعام 2021، مشيرا إلى احتمالية أن تجرى انتخابات الشيوخ في أبريل المقبل، قبل انتخابات مجلس النواب التي من الممكن أن تنعقد في نوفمبر.

ويؤكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الوقت المتبقي من عمر البرلمان ضيق، وبمجرد أن يشرع البرلمان في بداية عمله سيكون أمامه فعليا نحو 7 أشهر عمل، وبالتالي بمجرد أن ينتهي من هذه القوانين لن نتمكن من إجراء الانتخابات الثلاثة معا، وبالتالي فمن الممكن أن تجرى انتخابات النواب والشورى وترجأ المحليات عاما أو اثنين.

ويرى النائب أيمن أبو العلا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه من الأنسب أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ أولا ثم انتخابات مجلس النواب، مرجعا السبب في ذلك إلى أن لكل منهما تحضيرات مختلفة من قبل الأحزاب والقوى السياسية، وبالتالي فالفصل بينهما أمر ضروري حتى تستطيع القوى السياسية الاستعداد للمنافسة، واتفق أبو العلا مع سابقيه في احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية نظرا لما تحتاجه من وقت وجهد.